Unes: stop alla spesa online su Amazon.it

Il servizio tramite il quale era possibile accedere ai prodotti di Unes tramite l’eCommerce di Amazon cesserà dal 30 settembre

Per gli shopper di Unes (insegna di Finiper Canova) non sarà più possibile effettuare la spesa online sullo spazio Unes all'interno della sezione supermercato di Amazon.it. La notizia è stata comunicata ai clienti via mail così come direttamente sul sito e avrà effetto a partire dal 30 settembre 2024.

I motivi ancora da individuare

Unes non comunica i motivi alla base della decisione, facendo sapere che con l’attività di rebranding annunciata a novembre 2023, l’azienda torna a puntare con maggiore decisione sui negozi fisici.

Le alternative online per i clienti Unes

I clienti, si specifica nel comunicato inviato dal retailer, potranno continuare a usare il servizio di consegna della spesa in giornata dal negozio online Fresh su Amazon.it, dove in assortimento continueranno a essere presenti le linee a marchio di Unes: sia Il Viaggiator Goloso sia U! Confronta e Risparmia, la firma mainstream dell'insegna.

Questo non significa che Unes non creda nella omnicanalità: l'insegna infatti intende continuare a vendere i suoi prodotti sia sul proprio sito spesaonline sia sull’app, con la possibilità di ritirare i propri acquisti nei punti di vendita abilitati.

Resta, inoltre, attivo, sempre presso gli store abilitati, il servizio di consegna a domicilio, a cui si aggiunge l'opzione di far arrivare la spesa a casa con Everli.

La collaborazione con Cortilia

Inoltre, grazie all'accordo di distribuzione che, lo scorso maggio, Unes ha firmato con Cortilia, circa 400 prodotti a firma Il Viaggiator Goloso saranno presenti anche sul sito di Cortilia che, da parte sua, avrà una presenza nei tre punti di vendita della catena.

Amazon e la gdo

In questo contesto, continua (e forse verrà ampliato prossimamente) il servizio di supermercato di Amazon in collaborazione con Pam Panorama nelle città di Roma e Torino, città dove è presente il servizio e il magazzino di stoccaggio e di delivery di Amazon.