Unicomm (Selex): a Roma un ipermercato Emisfero (ex Auchan)

All’interno del centro commerciale Leonardo, Gmf-Grandi Magazzini Fioroni, società del Gruppo Unicomm (Selex) realizza un ipermercato a insegna Emisfero, nei locali che ospitavano Auchan fino a pochi mesi fa. Lo store occupa una superficie di 4.700 mq e propone un assortimento di oltre 25.000 prodotti tra food e non-food, con una particolare attenzione ai fornitori locali e una cantina con 1.000 referenze focalizzate sui vini del territorio e sulle birre speciali e artigianali. Nel punto di vendita è stato inserito un reparto interamente dedicato al sushi, con la preparazione quotidiana dei prodotti da parte di personale specializzato. In barriera sono disponibili 14 casse tradizionali e quattro self.

In questo store sarà presto attivato il servizio Così Comodo per la spesa on line da ritirare in negozio. In termini di offerta digitale, l'insegna mette a disposizione l’app Emisfero sia per cellulari Android che iOS, con coupon personalizzati ai clienti.

Le dichiarazioni

“Con l’apertura dell’Emisfero di Fiumicino proponiamo la nostra visione di ipermercato, adattando il format ai nuovi modelli di consumo. Siamo forti dei risultati che questo canale del Gruppo ha registrato negli ultimi anni, in controtendenza rispetto a quanto accaduto sul mercato nazionale -dichiara Giancarlo Paola, amministratore delegato di GMF spa e direttore commerciale del Gruppo Unicomm-. Confermiamo con questa apertura la nostra forte distintività nei reparti freschi, che sono da sempre la punta di diamante dei nostri ipermercati, insieme ad una equilibrata presenza delle categorie non food”.

“Abbiamo salvato 60 posti di lavoro. Tra i nostri obiettivi, infatti, c'è la salvaguardia del lavoro in un periodo difficile come quello attuale -spiega Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm-. Per quanto riguarda la nostra presenza, siamo già presenti da tempo nel Lazio con alcuni supermercati e diversi Cash & Carry, ma l’apertura di un Ipermercato rappresenta una grande opportunità per il nostro Gruppo e dimostra la nostra volontà di continuare ad investire”.