Unicoop Firenze a difesa del carrello dei consumatori

Unicoop Firenze presenta un primo bilancio del 2022 con una chiusura in positivo dell’8,6% e rilancia l’impegno per la difesa del potere d’acquisto dei consumatori con nuove iniziative a partire dai prezzi bloccati su 700 prodotti fino a Pasqua. Inoltre, tra il mese di gennaio e quello di febbraio la Cooperativa schedula tre appuntamenti con Giorni più buoni, l’iniziativa che ha già preso il via in questi giorni e che verrà replicata ciclicamente: per ogni 15 euro di spesa verrà erogato un buono da 5 euro spendibile nella settimana successiva su una spesa minima di 15 euro di prodotti a marchio.

I consumatori premiano Unicoop Firenze

I numeri dello scorso anno di Unicoop Firenze sono positivi nonostante il momento turbolento per i consumatori e per il retail. L’anno caratterizzato da una serie di eventi complessi, a partire dalla guerra russo-ucraina che ha minato la stabilità delle economie europee, si è chiuso con un valore delle vendite pari a 2,6 miliardi di euro, un dato sicuramente viziato dall’inflazione che tuttavia trova riscontro anche nei volumi che crescono del 2,1%.

