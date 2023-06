Unicoop Firenze sceglie la piattaforma digitale Vusion di Ses-imagotag

Il roll out sui 110 store di Unicoop Firenze terminerà entro settembre 2023, testata in tre punti di vendita anche la soluzione di computer vision Captana

Passeranno, entro fine settembre 2023, alla piattaforma Vusion IoT Cloud di Ses-imagotag i 110 store di Unicoop Firenze, che accelera sul processo di digitalizzazione per migliorare l’agilità nella gestione in tempo reale dei prezzi e per essere allineata con la crescita del canale eCommerce.

“Questa partnership -dice Riccardo Rapi, chief information officer di Unicoop Firenze- ci consente anche di trasformare i nostri negozi in risorse digitali ad alto valore, creando al contempo un'esperienza di acquisto incentrata sul consumatore, migliorando il livello di servizio offerto".

Le etichette elettroniche di Ses-imagotag in Unicoop Firenze 1 di 4

Dalle etichette alla computer vision, i vantaggi del digitale

Primo passo di questo processo è stato l'installazione in cloud delle etichette elettroniche Vusion in 40 negozi dell'insegna e il piano di roll out prevede l'implementazione nei restanti 70 punti di vendita entro settembre 2023. Unicoop Firenze ha già installato in tre negozi anche Captana, la soluzione di computer vision per il monitoraggio in tempo reale e la gestione della disponibilità a scaffale.

"Ora più che mai -sottolinea Alessio Giuffé, VP Italy e Eastern Europe di Ses-imagotag-, le soluzioni della piattaforma Vusion possono davvero offrire ai responsabili dei punti vendita di Unicoop Firenze la possibilità di gestire i loro negozi con maggiore efficacia. Finalmente si possono concentrare su elementi direttamente connessi alla redditività, come l'agilità dei prezzi, l'eliminazione dell’esaurimento scorte sugli scaffali, l'utilizzo dell'analisi dei dati per una maggiore efficacia nel gestire i movimenti di prodotti e infine il coinvolgimento dei consumatori allo scaffale, dove vengono prese le decisioni di acquisto".