Unicoop Firenze: vendite in aumento e una rete più ampia

La rete di Unicoop Firenze conta oggi 110 punti di vendita con ricavi per vendite lorde al dettaglio pari a 2,6 miliardi di euro (+8,6% a valore e +2,1% a volume)

Il bilancio 2022 segna numeri in crescita per Unicoop Firenze, attiva con 110 punti di vendita e ricavi per vendite lorde al dettaglio pari a 2,6 miliardi di euro, con un incremento dell’8,6% a valore e del 2,1% a volume rispetto all’anno precedente.

"Convenienza, tutela delle famiglie, sostegno al lavoro e all’economia locale e impegno sul fronte della solidarietà e dell’ambiente: nel 2022 abbiamo tenuto ben saldi i nostri punti fermi che hanno portato la Cooperativa a chiudere l’anno con un risultato positivo -spiega il gruppo-. Il 2022 è stato certamente un anno di nuove difficoltà per le famiglie alle prese con inflazione, carovita, rincari energetici e con una riduzione del loro potere d’acquisto. In un contesto così complicato, più che mai la Cooperativa ha svolto il suo ruolo di tutela dei consumatori con un forte investimento in sconti e iniziative a garanzia del risparmio delle famiglie e vantaggi per i soci. Il nostro impegno per contenere i costi e ridurre i margini ha permesso di mitigare l’impatto dell’inflazione sui consumatori che ci hanno premiato con le loro scelte quotidiane, indicandoci la direzione anche per il 2023: sarà un anno ancora critico ma molto importante per la Cooperativa che festeggia i suoi cinquanta anni, un’occasione in più per rinsaldare il legame di fiducia con soci e clienti, con un impegno ancor più forte per mantenere la leadership della convenienza, contenere i livelli dell’inflazione e svolgere una decisiva azione di calmiere dei prezzi".

I risultati

L’utile netto è di circa 26 milioni di euro, al netto di imposte pari a circa 17 milioni di euro. Il patrimonio netto della Cooperativa cresce ulteriormente arrivando a 1.756 milioni di euro. Nel 2022 i punti di vendita sono passati da 108 a 110, con l’apertura di quattro store (Firenze Via Caracciolo, Empoli Pontorme, Prato Via Roma e Tirrenia Piazza Belvedere) e la contestuale chiusura dei supermercato di Firenze Via Madonna della Querce e Tirrenia Via Pisorno. Il 31 marzo 2022 ha riaperto il punto di vendita di Firenze Ponte a Greve, completamente ristrutturato dopo l’incendio del 2021.

Il servizio di Prenota la Spesa, con consegna a domicilio, è arrivato a coprire un bacino territoriale di circa 1 milione di abitanti. Inoltre, nell'ottica di salvaguardare i consumatori, ha intrapreso varie iniziative: Prezzi Bloccati, Buoni Sconto da 5 euro, sconto 30% su tutti i prodotti Fior Fiore.

Territorio, energia e ambiente

Unicoop Firenze si è inoltre mossa in più ambito. Dal punto di vista della tutela del territorio e della valorizzazione dell’economia toscana ha sviluppato ulteriormente le filiere locali, ha collaborato con più di settecento fornitori toscani, di prodotti alimentari e non, per un giro d’affari superiore al 25% del valore annuo degli acquisti. Sul fronte della sostenibilità, ha sviluppato numerosi interventi di efficientamento energetico.