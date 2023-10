Unieuro acquista Covercare per rafforzare l’offerta di servizio

Unieuro valuta Covercare al prezzo di fatturato, ritiene quindi strategica questa azienda specializzata nelle riparazioni di cellulari ed elettrodomestici

Unieuro considera l’acquisizione di Covercare una delle più rilevanti nella sua storia. Un passo determinante nel piano strategico “Beyond omni-journey”. L’operazione permetterà a Unieuro di "estendere il presidio nella catena di valore in segmenti di mercato a maggiore redditività con elevato potenziale di crescita e fortemente sinergici con il proprio core business". E le riparazioni sono uno di questi segmenti in forte crescita. I ricavi di Covercare sono infatti aumentati di oltre il 30% negli ultimi cinque anni, grazie allo sviluppo del business con i clienti storici e alla progressiva estensione della propria offerta commerciale a nuove aree di attività. Il fatturato 2022 è stato di quasi 59 milioni di euro (58,7) con un utile netto di 6 milioni, davvero non male, perché è il 10% del fatturato, e chi e soprattutto in quale settori oggi uno guadagna netti 10 euro per ogni 100 fatturati? Infatti il prezzo di acquisto per il 100% del capitale sociale di Covercare è fissato in 60 milioni di euro, oltre alla posizione finanziaria netta positiva (cassa) al closing e a un potenziale earn-out, fino a un massimo di 10 milioni di euro, da corrispondere al raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di Ebitda nell’esercizio 2025/26.

Fondata nel 2011, Covercare è tra i principali player in Italia nel mercato dei servizi per la riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di grandi elettrodomestici. Ha esteso le proprie attività all'installazione di climatizzatori e più di recente di impianti fotovoltaici, e alla manutenzione di caldaie. Covercare ha sviluppato, inoltre, servizi di assistenza per la casa, che completano l’offerta al cliente finale per l’ambito domestico. Tutte le attività tecniche a maggior valore aggiunto vengono svolte nel polo di Legnano.

Con questa nuova acquisizione Unieuro estende la sua copertura di segmenti di mercato a maggiore redditività, con elevato potenziale di crescita e fortemente sinergici con il proprio core business. Rafforzare quindi l'offerta di prodotti e servizi, consolidando la propria immagine in termini di sostenibilità, grazie all’allungamento del ciclo di vita del prodotto e ai benefici derivanti dall’installazione di dispositivi a maggiore efficienza energetica.

La sostenibilità fra i fattori trainanti delle riparazioni

Come detto, Covercare ha registrato una crescita esponenziale di fatturato negli ultimi cinque anni, con un Cagr pari al 31% circa. Opera in mercati in crescita e con un valore complessivamente stimato in circa 22 miliardi di euro in Italia nel 2022. Con riferimento ai prossimi anni, tutti i settori di riferimento sono attesi in ulteriore progresso; in particolare, il mercato delle estensioni di garanzia per i prodotti di elettronica di consumo beneficerà di una maggiore penetrazione sui prodotti, mentre il mercato delle riparazioni sarà favorito dal crescente focus sulla sostenibilità e dall’evoluzione normativa.In particolare, attività di configurazione, personalizzazione e riparazione di smartphone e altri dispositivi portatili di tutte le marche vengono effettuate on site da un team di 30 tecnici specializzati. Covercare si avvale di una rete capillare di artigiani e partner tecnici per gli interventi di assistenza su elettrodomestici, oltre che per le installazioni di impianti di climatizzazione e caldaie e per gli interventi idraulici, elettrici, ecc., previsti dal servizio di assistenza per la casa.

“L’acquisizione del Gruppo Covercare che rappresenta l’operazione strategicamente e finanziariamente più importante della nostra storia e che sancisce la ripresa del percorso di crescita esterna e di rafforzamento di Unieuro -commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro-. Si tratta di un’operazione per noi trasformativa e perfettamente coerente con l’obiettivo di espanderci nel Beyond Trade, in particolare nel settore dei servizi, cruciale per arricchire il customer journey e per incrementare la redditività complessiva del Gruppo. Ci aspettiamo che l’alta complementarità fra i due modelli di business possa generare, nel medio termine, interessanti sinergie commerciali con l’obiettivo di rafforzare entrambe le realtà. Nei prossimi anni, con il supporto degli attuali amministratori delegati, ci focalizzeremo quindi sull’ulteriore sviluppo di Covercare in assoluta continuità gestionale, tanto sul fronte del business captive quanto su quello esterno, parimenti importante alla luce delle dimensioni e delle prospettive di crescita dei segmenti di mercato presidiati. Restiamo fortemente concentrati sull’esecuzione del nostro piano strategico e sull’impegno di creare valore a beneficio di tutti i nostri stakeholder”.