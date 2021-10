Tutti diretti e all'interno di centri e parchi commerciali i nuovi negozi inaugurati da Unieuro: a Porta di Roma, Grande Sud (Giugliano, Napoli) e Belvedere (Melilli, Siracusa) previsti dall’accordo quadro siglato in luglio con Margherita Distribuzione SpA (Conad).

Collocati all’interno di ipermercati ex-Auchan, i nuovi store consentono a Unieuro di presidiare posizioni commerciali di grande prestigio, tra le più importanti del Paese in termini di traffico.

In particolare, Unieuro rafforza la copertura della Capitale con l’apertura di un punto di vendita da oltre 2.500 mq all’interno del centro commerciale Porta di Roma, il più grande d’Italia per pedonalità e da sempre punto di riferimento delle famiglie romane per la sua offerta di eventi culturali e di intrattenimento. Situato strategicamente a nord-est, sul Gra (Grande raccordo anulare), Porta di Roma attira clienti provenienti dall’intera area metropolitana e, insieme ai punti di vendita di Muratella ed Euroma2, rappresenterà il fiore all’occhiello di Unieuro nella più popolosa città italiana.

In Campania l’apertura di un negozio di 2.000 mq nel centro commerciale Grande Sud di Giugliano (Napoli), il secondo più grande della regione, garantirà un maggior presidio in un’area strategica per l’insegna, la cui presenza è già stata rafforzata un anno fa grazie alla partnership con il Gruppo Partenope.

Infine la Sicilia: Unieuro torna nel siracusano grazie al nuovo store da 1.000 mq all’interno del Parco Commerciale Belvedere di Melilli, mentre l’inaugurazione del nuovo punto di vendita da 1.900 mq nel centro commerciale Porte di Catania, il secondo più importante dell’isola, è stata momentaneamente rimandata a causa del forte maltempo.

"L’inaugurazione in tempi molto rapidi dei nuovi punti vendita negli spazi ex- Auchan ci consente di rafforzare la nostra presenza a Roma e in territori di primaria importanza -commenta Luigi Fusco, chief operations officer di Unieuro- perseguendo la logica della prossimità che da sempre è uno dei pilastri strategici di Unieuro. L’esperienza maturata nel segmento della Gdo e il solido rapporto costruito con il mondo Conad risultano ancora una volta premianti, consentendoci un’espansione selettiva e ragionata, ancor più importante in vista dell’imminente inizio dei picchi festivi".