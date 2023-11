Il grigio (47,6% dei ricavi totali) è costituita da telefonia, tablet, information technology, accessori per la telefonia, macchine fotografiche, nonché tutti i prodotti tecnologici indossabili: questo reparto ha fatturato nel complesso 584,7 milioni di euro, in flessione del 2,3% rispetto al primo semestre del precedente esercizio. La categoria ha risentito dell’assestamento dei consumi di Information Technology, dovuto alle vendite eccezionali nel periodo della pandemia per effetto di smart working e didattica a distanza, parzialmente compensato dalla buona performance del comparto telefonia.

Il mondo del bianco (30,8% dei ricavi totali), è formato da elettrodomestici di grandi dimensioni (MDA), come lavatrici, asciugatrici, frigoriferi o congelatori e fornelli; da piccoli elettrodomestici (SDA) come aspirapolveri, robot da cucina, macchine per il caffè, e dalla climatizzazione, tre categorie che hanno generato vendite pari a 378,2 milioni di euro, in crescita del 4,0% rispetto al primo semestre 2022/23. La performance positiva è principalmente attribuibile alle vendite dei grandi elettrodomestici, che registra uno spostamento della domanda verso prodotti premium ad alta efficienza energetica.

I prodotti del bruno (10,2% dei ricavi), sono televisori e relativi accessori, dispositivi audio, dispositivi per smart TV, accessori auto e sistemi di memoria: hanno registrato nel complesso una flessione nelle vendite (-38,2%) a 124,9 milioni di euro, rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio, che aveva beneficiato di vendite straordinarie indotte dallo switch-off delle frequenze televisive.

La categoria Altri prodotti (5,3% dei ricavi totali), che include le vendite del settore entertainment, e quelle di altri prodotti non compresi nel mercato dell’elettronica di consumo come gli hoverboard o le biciclette, ha generato ricavi per 65,5 milioni di euro, in progressione del 16,6% rispetto al primo semestre 2022/23. La crescita è trainata dal segmento entertainment, grazie alle vendite di console e videogiochi.

La categoria Servizi (6,1% dei ricavi totali) ha chiuso il semestre con ricavi per 74,6 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto al primo semestre del precedente esercizio, grazie al buon andamento dei servizi erogazione del credito al consumo e delle garanzie che compensano il calo registrato nei servizi di installazione.

“La redditività operativa del secondo trimestre, invariata rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio e in controtendenza rispetto all’andamento registrato nei trimestri precedenti, è il risultato di un’attenta gestione dei costi e dei margini e dimostra la nostra capacità di resilienza in un mercato difficile -commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro-. Le aspettative di un andamento macroeconomico ancora sfavorevole per il prosieguo dell’esercizio ci rendono ancora più determinati nel realizzare il nostro ambizioso piano strategico focalizzato sul controllo dei costi e sulla crescita, in particolare nei servizi, per assicurare all’azienda una crescente redditività nell’arco di piano”.