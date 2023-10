Uniqlo: a Roma l’apertura del secondo store italiano

All'interno della Galleria Alberto Sordi (gestita da Svicom), a Roma, Uniqlo aprirà il suo secondo punto di vendita italiano

Dopo l'apertura in piazza Cordusio a Milano, che ha segnato l'ingresso in Italia, Uniqlo raddoppierà la propria presenza sul territorio nazionale con un secondo punto di vendita che sarà realizzata a Roma, nella primavera del 2024, in via del Corso, nella Galleria Alberto Sordi (gestita da Svicom, società raccontata dall'Ad Letizia Cantini in questa intervista su Mark Up), una delle strade principali del centro storico della città.

Lo store si svilupperà su una superficie di oltre 1.300 mq distribuiti su tre piani con un'offerta di abbigliamento donna, uomo e bambino.

"È un onore per noi aprire nella capitale, una città con un così forte patrimonio culturale, e incrementare la nostra presenza sul mercato italiano con uno store in Galleria Alberto Sordi, una delle location commerciali più suggestive, aperta, per la prima volta, 100 anni fa" dichiara Mark Barnatovic, Coo di Uniqlo Italia.

Il concetto di LifeWear di Uniqlo

Lo scorso anno, il marchio ha promosso alcune attività per introdurre il concetto di LifeWear coinvolgendo le comunità locali nei settori dell'ambiente, del sociale, dell'arte e della cultura. L'idea alla base di questa operazione è di raccontare storie e punti di vista che condividono il desiderio di cambiare il mondo attraverso l'abbigliamento. Un modo per promuovere, quindi, una vita sostenibile.

A riguardo Mark Barnatovic aggiunge: "Non vediamo l'ora di offrire il nostro LifeWear, un abbigliamento creato sulla base dei nostri valori giapponesi di qualità, semplicità e longevità e che aiuta a migliorare la vita quotidiana delle persone, agli appassionati e ai clienti di Uniqlo in Italia e ai visitatori dall'estero".