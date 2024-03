Uniqlo programma le aperture di Roma e Milano

La presenza di Uniqlo si rafforza sul territorio italiano. Dopo il debutto a Milano, il retailer programma l'inaugurazione dello store di Roma a cui ne seguirà un secondo nella città meneghina

All'interno della Galleria Alberto Sordi di Roma, Uniqlo aprirà un punto di vendita il prossimo 18 aprile espandendo così la sua rete italiana che conta già un primo store a Milano, inaugurato in piazza Cordusio, raccontato in questo articolo, e un secondo di prossima apertura nel capoluogo lombardo, in piazza Gae Aulenti.

Stando a quanto già scritto in questo articolo, lo store romano dovrebbe svilupparsi su una superficie di oltre 1.300 metri quadrati, estesa su tre livelli in una delle tre ancore dell’immobile destinate al settore abbigliamento e accessori, posizionato nella location angolare sotto il porticato prospiciente Largo Chigi.

La campagna di promozione

Per promuovere l'espansione sul territorio italiano, il retailer globale di abbigliamento lancia una campagna mirata a raccontare la propria filosofia LifeWear: capi semplici, ad un prezzo accessibile e di alta qualità che aggiungono comfort alla vita quotidiana delle persone. La campagna si chiama Today's Classic e ha come protagonisti sei personaggi della scena romana: l'attore Giacomo Ferrara, la food influencer Ludovica Gargari, il floral designer Dylan Tripp, Carolina Venosi, autrice della pagina social Rome is More, Andrea Mercuri, fondatrice di Edicola Erno, e lo skater Francisco Kevin Silva.

"La parola classico è simbolo di una bellezza senza tempo, di qualcosa che è fatto a regola d'arte e ha un valore duraturo. Roma fa da sfondo alla campagna che è stata concepita per raccontare il nostro legame con la città e che ha l'obiettivo di promuovere un dialogo in continua evoluzione con le comunità locali -dichiara Alessandro Poggi, head of marketing Uniqlo Italia-. In Today's Classic presentiamo combinazioni senza tempo e sofisticate palette di colori della nostra collezione Primavera/Estate 2024, pezzi chiave essenziali per la vita di quotidiana, e allo stesso tempo introduciamo una nuova estetica che evoca il classico fascino di Roma".