Valgrì a Tuttofood bunta sul bio e abbatte il peso nella linea sughi in doypack

Nuova linea di sughi biologici di Valgrì a Tuttofood in doypack disponibile in tre varianti, tutte proposte in un formato innovativo e impattante

Valgrì ha presentato a Tuttofood l’ultima novità di prodotto: i sughi biologici in doypack 200g, prodotti con materie prime selezionate e lavorate dal fresco e ingredienti italiani e biologici. Una linea disponibile in tre varianti, tutte proposte in un formato innovativo e impattante. Il doypack da 200g annulla del tutto il peso dell’imballaggio, abbattendo drasticamente i costi di trasporto e l’impatto ambientale di un classico sugo pronto in vetro.

Per di più, si tratta di un prodotto certificato biologico che intercetta la tendenza crescente dei consumatori in cerca di prodotti salutari e genuini. Il pack lanciato da Valgrì viene valorizzato da display box auto-espositivi composti da sei confezioni ciascuno. Per i punti di vendita è stato ideato anche un palbox personalizzato capace di accogliere ventiquattro display box.

Già insignito di diversi riconoscimenti quali il premio Brands Award di Gdoweek come 1° classificato nella categoria New Entry, è risultato anche tra i premiati del Better Future Award di Tuttofood.