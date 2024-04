Valgri racconta il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP è un un vero tesoro della gastronomia italiana, apprezzato sia per il suo sapore distintivo sia per la sua capacità di conservazione prolungata

Valgrì è un'impresa tutta italiana che opera dal 1960 nel settore delle conserve alimentari ed è presente nelle principali catene di vendita. Nel corso degli anni siamo riusciti a coniugare tradizione e qualità e a promuovere i prodotti gustosi e tipici delle terre fertili del Sud Italia. Sempre attenti e aperti alle evoluzioni del mercato, offriamo una vasta gamma di prodotti, dalle conserve di pomodoro e pomodorino, ai legumi, fino ad arrivare ai prodotti tipici campani.

Tra i prodotti d’eccellenza della ns. gamma siamo particolarmente fieri dei ns. prodotti certificati D.O.P. Primo tra tutti c’è senz’altro il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio D.O.P. che coltiviamo nei nostri terreni nel Parco Nazionale del Vesuvio.

La terra del Vesuvio è famosa in tutto il mondo per l’incredibile ricchezza di sostanze nutritive, merito del terreno lavico che conferisce alla zona un’incredibile fertilità: qui, i pomodorini assorbono dal terreno i sali minerali e gli zuccheri di cui il terreno è ricco, e si trasformano in frutti veraci, intensi e dal gusto unico.

Il terreno non è l’unico fattore che conferisce ai nostri pomodori quell'intensità e quel gusto che li contraddistingue: anche il sole e il vento fanno la loro parte. Il clima caldo del sud rende i nostri pomodorini ancora più dolci e intensi, pronti per essere trasformati in conserve eccezionali, mentre la brezza marina che soffia sulle pendici garantisce una maturazione perfetta e omogenea.

La particolarità di questo pomodorino continua anche nella forma: rotonda o leggermente ovale, con una buccia spessa e resistente, che assume tonalità rosso intenso. Le dimensioni possono variare leggermente, ma tendono a essere più piccole rispetto ad altre varietà commerciali.

Un’altra delle caratteristiche distintive di questo pomodoro sta nella sua capacità di essere conservato a lungo senza perdere le sue qualità organolettiche. Tradizionalmente, i pomodorini vengono raccolti quando sono ancora leggermente acerbi e legati insieme in "piennoli" (grappoli) utilizzando fili o paglia. Questi piennoli vengono appesi in ambienti freschi e ben ventilati, dove possono maturare gradualmente nel corso delle settimane e persino dei mesi, sviluppando un sapore più intenso e concentrato.

Proprio per questo motivo, nel nostro assortimento, il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP fresco viene presentato nella sua tradizionale forma a grappolo, “appeso” in un box da 1500g. Dal momento che si tratta di un prodotto stagionale, parte della nostra coltivazione la destiniamo anche a conserve in vaso vetro o in latta, sia per il canale retail, che per la ristorazione.

Grazie al suo gusto unico e alla capacità di conservazione, il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP è molto apprezzato in cucina. Viene utilizzato per preparare salse, sughi, conserve e come ingrediente principale in molti piatti della cucina campana e italiana in generale.

In sintesi, il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP è un'autentica prelibatezza culinaria, apprezzata sia per il suo sapore distintivo sia per la sua capacità di conservazione prolungata, che lo rende un vero tesoro della gastronomia italiana apprezzato in tutto il mondo.

