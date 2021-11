Varietà e sostenibilità nelle acque limpide norvegesi firmata Seafood from Norway

Da quando è nato il marchio Seafood from Norway la qualità e l’origine del pesce e dei prodotti ittici dalla Norvegia viaggiano con un unico sigillo riconoscibile in tutto il mondo. Il marchio che contrassegna sia il pesce allevato che quello pescato nelle fredde acque della Norvegia garantisce una filiera sostenibile, un habitat unico e una tradizione tramandata da generazioni abbinata alle più moderne tecnologie. Una costa lunghissima, isolotti e fiordi, mare aperto, la Norvegia ospita molti ecosistemi e di conseguenza una varietà notevole di pesci, da quelli che prediligono le profondità marine a quelle di passaggio, tutte si alimentano in acque cristalline e vengono pescati con tecniche sostenibili, per cui la Norvegia è uno dei principali esportatori di pesce al mondo. Chi ama alimentarsi in maniera sana, senza rinunciare alla varietà e al gusto, e nel rispetto dell’ambiente può affidarsi tranquillamente ai prodotti ittici dalla Norvegia: la grande scelta aiuta a bilanciare gli elementi nutrizionali, e non a caso chef e intenditori spesso scelgono di cucinare con questo prodotto.

Seafood from Norway ha partecipato a Tutto Food 2021 proponendo un percorso culturale e alimentare del pesce norvegese, dal salmone, indispensabile per la preparazione del sushi, allo stoccafisso. “Per noi è importante promuovere la cultura del pesce norvegese in Italia -ha detto Gunvar Lenhard Wie, direttore Italia del Norwegian Seafood Council- e non solo, proprio perché oggi il consumatore è sempre più attento a ciò che acquista e mette nel piatto, e i nostri prodotti presentano importanti proprietà nutritive oltre che risultare adatti per piatti semplici, ma allo stesso tempo per creare nuovi abbinamenti”. In fiera era presente lo chef Antonio Chemello, ambasciatore dello stoccafissi di Norvegia, che nel corso di uno showcooking si è cimentato in alcune ricette (disponibili anche sul sito https://pescenorvegese.it/) per esaltare i sapori nordici entro i gusti dei consumatori italiani.

Per esempio, il sushi di baccalà mantecato e cipolla caramellata, o il filetto di salmone norvegese in crosta di sfoglia e semi con spinacino e brie. Ma il pesce Seafood from Norway non è solo salmone o stoccafisso, ci sono anche merluzzo, asinello, sgombro, mitilo, granciporro, trota iridea, aringa, rana pescatrice, scampo, gamberetto boreale, granchio reale rosso, scampo, capasanta atlantica e merluzzo carbonaro. Una grande varietà, per tutti i gusti.

