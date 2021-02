Vestopazzo: l’ingresso al Centro di Arese

La bigiotteria di Vestopazzo debutta a Il centro di Arese, il mall alle porte di Milano che potenzia la sua proposta commerciale. Il punto di vendita si trova al piano terra, in galleria, in prossimità dell'ingresso uno. Il brand italiano, che opera da più di 25 anni nel settore della bigiotteria e accessori moda, propone un lifestyle ispirato a luoghi, viaggi e suggestioni. La filosofia che il marchio vuole trasmettere è l'importanza della cura del sé, dell’altro e del mondo. Questo concetto viene espresso attraverso un'offerta che comprende una grande varietà di prodotti unici. L'ingresso all'interno del mall milanese è strategico per l'insegna che si colloca in un contesto commerciale ad alta densità di traffico.

Vestopazzo, nato nel 1994, esprime con il suo assortimento la voglia di imparare, conoscere e sperimentare le realtà artigianali di paesi lontani e valorizza la manualità che permette di dare originalità ai pezzi in esposizione. La sua offerta cerca di accontentare un target ampio che comprende categorie come fashionist, eco-friendly, essential e original. I materiali con cui sono realizzati in prodotti in assortimento sono in alluminio 100% riciclato lavorato a mano, mentre i bijoux sono placcati in argento e oro a cui si aggiungono quelli realizzati in ottone.