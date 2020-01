Video: lo SmartShop di Sainsbury’s

Usare il proprio smartphone per effettuare la scansione del codice a barre dei prodotti all'interno dello store e pagare direttamente dall'app, un test per evitare la coda alle casse almeno per i possessori di fidelity card che Sainsbury's, utilizzando la tecnologia SmartShop Scan Pay& Go, ha lanciato da qualche mese in alcuni store a Londra: a Clapham North Station Local e nello store a Holborn Circus.

Un esperimento che sta conoscendo un buon riscontro tra i consumatori e che, infatti, la catena inglese sta implementando in un numero crescente di negozi

Una modalità che è in fase di test anche nel nostro Paese: Conad, ad esempio, l'ha ha introdotto nel superstore di Sassari (di cui abbiamo parlato qui), aggiungendo anche una corsia dedicata per il check out.