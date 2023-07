Visibilità, ergonomia, sostenibilità: Arneg lancia la nuova vetrina “Evora”

Grande visibilità per il cliente e massima praticità per l'operatore. Sono le qualità di Evora, nuova vetrina refrigerata studiata da Arneg in piena sintonia con concept espositivi sempre più connessi alla persona e all'ambiente

L'azienda padovana, leader internazionale nella progettazione, produzione e installazione di attrezzature complete per il settore retail, ha infatti studiato e realizzato una soluzione che agevola il servizio di chi vende e facilita l'esperienza di chi acquista.

All'interno infatti la merce è disposta due livelli differenti con il ripiano più alto che ospita quella già pronta per essere porzionata e servita, mentre nella parte inferiore si trova quella adibita a riserva che conserva comunque piena luminosità e uno spazio in primo piano. Inoltre, grazie al ripiano sollevato ad altezza lavoro, l'operatore può muoversi facilmente riducendo i piegamenti alla sola operazione di accesso alla riserva, comoda grazie all'agile apertura a cassetto.

Evora, che grazie ad un eccellente isolamento è in grado di garantire alte performance energetiche (classe energetica B), migliora – come detto – anche l'esperienza di acquisto del cliente che, grazie all'ampia trasparenza della vetrina e all’altezza del ripiano principale, può vedere meglio il prodotto al dettaglio pronto per essere acquistato, avendo però a disposizione anche un'ottima visuale sulla parte inferiore sulle pezzature più importanti di salumi, formaggi e gastronomia.

Visibilità che diventa quindi un altro punto di forza di questa soluzione pensata da Arneg per coniugare ergonomia, sostenibilità e praticità.

Scopri la gamma completa di prodotti e servizi per il retail di Arneg: www.arneg.com