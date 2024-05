Vitakraft Drink, un nuovo segmento di mercato

Lo snack da bere per il benessere e la vitalità quotidiana del gatto

Come tutti sappiamo, il gatto è ormai un membro della famiglia a tutti gli effetti e il proprietario, prevalentemente donna, è attiva, informata e sempre alla ricerca di nuovi prodotti. Per il proprio micio preferisce coccolarlo con snack gustosi, di qualità e che apportino anche benefici extra per la salute.

I gatti, dal canto loro, hanno gusti molto difficili e non è facile accontentarli con uno snack qualunque. Inoltre, per loro natura, sono poco inclini a bere e questo comportamento può provocare carenze e problemi di salute.

Da queste premesse nasce Vitakraft Drink, un prodotto che rivoluziona il concetto di snack e che il Gruppo Vitakraft ha appena lanciato sul mercato a livello mondiale.

Vitakraft Drink è una bevanda salutare e rinfrescante, ideale da offrire come premio o come coccola in qualsiasi momento della giornata. Non solo, è perfetto anche da aggiungere come appetizzante all’alimento principale.

Il delizioso Vitakraft Drink, con veri pezzetti di carne, assicura un’elevata appetibilità e aiuta così i proprietari nell’incoraggiare i propri gatti a bere di più e ad adottare un comportamento positivo nell’assunzione di liquidi.

La sua formula contiene oltre il 90% di liquidi ed è arricchita con taurina, che favorisce la funzionalità cardiaca e la vista e L-carnitina che aiuta il metabolismo e la capacità di bruciare grassi. Una ricetta particolarmente bilanciata con pochi selezionati ingredienti, senza aggiunta di zuccheri, latte, cereali, coloranti e conservanti e con un basso contenuto calorico. Uno snack da bere gustoso che contribuisce alla vitalità del gatto.

Il prodotto si presenta in pratiche bustine monoporzione ed è facilissimo da somministrare. La confezione multipack contiene 5 bustine da 30g, ha una grafica chiara e moderna ed un facing stretto e compatto sullo scaffale. Il pack è prodotto con materiali riciclabile. Due sono i gusti disponibili: pollo e salmone, le varietà più popolari e di successo.

Le bevande per gatti stanno avendo uno sviluppo positivo nel mercato. Anche il tuo punto vendita può beneficiare di questo trend. Cavalca la crescita del segmento snack per gatti e affidati ad un partner competente, innovativo e anch’esso in grande crescita come Vitakraft.

Volete che gli amici felini bevano di più: dategli un Drink!

Vitakraft Drink, la bevanda di successo per gatti felici e vitali

Visita il sito per maggiori informazioni.