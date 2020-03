Vo per Botteghe Web aiuta gratuitamente gli artigiani a vendere online

Vo per Botteghe Web è un marchio associato al progetto omonimo nato a Firenze nel 2016 dal movimento Life Beyond Tourism, che coinvolge le aziende artigianali italiane, ma è anche un network che coinvolge 111 Paesi. Per rispondere al rallentamento delle attività commerciali a causa dell'emergenza coronavirus Covid-19, il movimento ha lanciato un'iniziativa volta a supportare gli artigiani nell'aprire il loro shop online sul portale gratuitamente.

Grazie alla collaborazione con il partner tecnologico Italiano Donkey Commerce gli artigiani aderenti potranno dunque sviluppare il proprio eCommerce, ottimizzare la comunicazione online e offline, nonché costruire la brand identity e la presenza in rete con campagne, avendo anche accesso a finanziamenti attraverso bandi e contributi nazionali e internazionali.

Per cogliere questa opportunità basterà iscriversi sul relativo portale inserendo il codice sconto voperbottegheweb2020. La registrazione al portale sarà completamente gratuita per il 2020 per tutti coloro che si iscriveranno entro il 30/06/2020. Inoltre il Bonus Lbt per le imprese consentirà di accedere a ulteriori sconti anche per gli anni successivi sulla piattaforma Donkey Commerce.

"Con Vo per Botteghe Web vogliamo porgere una mano all’Italia in difficoltà in modo facile, gratuita e soprattutto dare la possibilità di aprirsi un mondo di opportunità", spiega Carlotta Del Bianco, consigliere del Movimento Life Beyond Tourism: "È l’evoluzione dell’omonimo progetto nato a Firenze nel 2016 dall’etica Life Beyond Tourism promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, che esalta la componente culturale e avvicina al mondo delle tradizioni artigianali e alle espressioni culturali dei vari luoghi, connettendo direttamente le aziende con i viaggiatori in rete, potenziali clienti".