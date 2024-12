Wagamama porta la cucina panasiatica alla Centrale di Milano

Il nuovo wagamama è posizionato nel mezzanino della galleria dei Mosaici, in Stazione centrale, piano binari, in una posizione dall’ottima visibilità

Wagamama ha inaugurato un nuovo ristorante nella stazione di Milano Centrale, che, data la posizione (mezzanino del piano binari, sulla destra per chi arriva alla maestosa cattedrale del viaggio da Piazza Duca d'Aosta) possiamo considerare quasi un flagship, se Francesco Tagliapietra (direttore generale Grandi Stazioni Retail) e Alberto Raselli (responsabile marketing ristorazione commerciale Chef Express) ci consentono la licenza giornalistica.

Questo nuovo ristorante amplia, infatti, con la cucina asiatica l’offerta di ristorazione all’interno della seconda stazione italiana per numero di viaggiatori, gestita da Grandi Stazioni Retail. Il format è già ben conosciuto dai milanesi grazie ai locali nello Shopping District di CityLife, nel Bicocca Village e nel centro commerciale Merlata Bloom. In Lombardia è anche nell’aeroporto di Malpensa e nell’Oriocenter di Bergamo.

wagamama è un format di cucina pan-asiatica nato a Londra nel 1992. Oggi è diffuso in 22 paesi. In Italia, dove il brand è gestito in licenza da Chef Express (gruppo Cremonini), ha aperto il primo ristorante nel 2017, con debutto a Oriocenter e successivo esordio a Milano.

Il nuovo locale di Milano Centrale si trova nel mezzanino della galleria dei Mosaici, piano binari, in una posizione ben visibile sia per i milanesi che per i numerosi viaggiatori in transito. Il ristorante impiega 25 persone. Sono 120 i coperti disponibili e distribuiti tra ampie tavolate che rispecchiano lo spirito di condivisione tipico dell’insegna, e posti pensati per chi preferisce un angolo più intimo.

wagamama prevede anche l'asporto oltre a consegne dirette con Deliveroo e Glovo, il tutto rigorosamente confezionato nelle speciali confezioni ecosostenibili. La App dedicata garantisce prenotazione tavolo e menù.

L’offerta (menù) wagamama amalgama tradizioni e gusti di tre cucine: quella giapponese, la thailandese e la coreana. Ingrediente principe è il curry, come nel pollo katsu curry. Tra le altre proposte, i ramen e il tradizionale donburi (riso cotto al vapore e saltato in padella con pollo, manzo o gamberetti e verdure miste), il teppanyaki (noodles saltati alla piastra con carne, pesce o verdure), ma anche piatti vegetariani e vegani, e il menù kids studiato per i più piccoli.

Tra le novità del menù autunno, lo Tom Yum, zuppa ricca e complessa ispirata al piatto nazionale della Thailandia; i Roti, wrap asiatici scaldati alla griglia, disponibili in diverse opzioni, tra cui Yasai Katsu, una scelta vegetariana che propone una combinazione di verdure croccanti e panate.