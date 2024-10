Nicolas Bigard, dal 2014 ad di Roadhouse, è ora anche amministratore delegato di Chef Express

Chef Express ha scelto Nicolas Bigard come nuovo amministratore delegato dell’azienda. Bigard, negli ultimi anni ha contribuito molto alla crescita italiana di Roadhouse e dei suoi principali format. Nato a Laxou, nella regione della Lorena (Francia) il 14 febbraio 1974, Nicolas Bigard ha studiato Legge all’Università di Nancy e ha poi conseguito la laurea specialistica (BTS) in catering e hotellerie all’Università di Parigi. Dopo un’esperienza iniziale nel gruppo alberghiero Novotel, nel 1999 si è trasferito a Madrid diventando ceo per la Spagna delle steakhouse francesi a insegna Buffalo Grill, occupandosi dello sviluppo della catena nel paese iberico. Nel 2003 rientra a Parigi come country supervisor, con deleghe alle risorse umane, al controllo di gestione e alla supervisione dei responsabili di area. Successivamente ha assunto la direzione della divisione franchising gestendo i responsabili di oltre 100 punti di vendita e sviluppando nuovi contratti, accelerando la crescita della catena sviluppandola anche negli Stati Uniti.

Dopo l’esperienza americana, nel 2006 rientra in Europa assumendo l’incarico di Chief Operations Officer in Roadhouse, con sede a Modena. Accompagna lo sviluppo dell’azienda assumendo sempre maggiori responsabilità e, nel 2014, viene nominato amministratore delegato. Sotto la sua guida la società ha conosciuto una grande espansione, arrivando a sviluppare diversi formati di ristorazione (Roadhouse Restaurant, Calavera Restaurant, Billy Tacos, Meatery, RIC-Chicken House) per un totale di oltre 300 ristoranti in tutta Italia.

“Sono grato per la fiducia dimostrata nell’affidarmi questo importante incarico alla guida di Chef Express, la principale società di ristorazione nel nostro Paese controllata da una proprietà interamente italiana -commenta Nicolas Bigard-. Il mondo della ristorazione sta vivendo una fase di grandi cambiamenti e la sfida sarà di proseguire nello sviluppo dell’azienda interpretando al meglio le nuove tendenze e bisogni dei consumatori in tutti i canali dove siamo presenti. Nel contesto travel, dove Chef Express opera in posizione di leadership, proseguiremo l’importante sviluppo degli ultimi anni sui canali aeroportuali e ferroviari, in crescita esponenziale, e saremo pronti a cogliere le opportunità che il mercato autostradale offrirà con i prossimi bandi. Inoltre, uno dei principali obiettivi sarà quello di sviluppare al massimo le sinergie tra le due anime di Chef Express, che oltre a leader del travel retail, è uno dei primi operatori negli altri canali della ristorazione commerciale strutturata”.