Lo stilista Brandon Maxwell ha presentato la collezione Primavera 2022 per Wal-Mart. La collezione “Free Assembly” è formata da 500 articoli di moda uomo, donna, bambino, con prezzi al dettaglio che vanno da 8 a 48 dollari. Il marchio Scoop, che connota linee più trendy ed è focalizzato sul denim, è posizionato su una fascia prezzo più alta (da 18 a 75 dollari). La nuova collezione esce a un anno di distanza dalla nomina, da parte di Wal-Mart, di Brandon Maxwell come direttore creativo di Free Assembly e Scoop.

“La collaborazione con Wal-Mart mi permette di portare la gioia e l’esperienza della moda a innumerevoli persone anche in piccoli centri urbani degli Usa -commenta Maxwell all’indomani del suo incarico come direttore creativo-. Tutti hanno diritto a vestire con capi e accessori di buon taglio e stile a prezzi abbordabile". ha aggiunto lo stilista; che attualmente supervisiona l’intero processo di Free Assembly e Scoop lavorando a fianco del team creativo, per assicurare la coerenza dei temi, lavorando sul brand marketing. "La narrazione sottesa ai brand, ad ogni brand, è almeno tanto importante quanto il prodotto stesso”.

Mentre un concorrente come Target caratterizza la sua offerta attraverso la collaborazione con designer di grido quali Rodarte, Zac Posen, Jason Wu e Phillip Lim, Walmart ha sempre lavorato con l’obiettivo di migliorare e ampliare la propria offerta a marchio nell’abbigliamento. Questo anche attraverso acquisizioni come Eloquii di DTC (taglie forti) e quella di Bonobos. Molto recentemente Wal-Mart ha annunciato il lancio di una nuova linea d’abbigliamento per Gen-Z con brand Bonobos Fielder rivolta a uomini con età fra 18 e 34 anni. La collezione include magliette (t-shirt) ad asciugatura rapida, giacche di pile idrorepellenti, pantaloni zip-off e giacche comprimibili/impacchettabili, articoli disponibili in 250 punti di vendita selezionati, ma anche sui siti di Bonobo e Wal-Mart.com.