Walmart Discovered porta l’avatar a fare shopping

Giochi, moda, bellezza, animali da compagnia, Walmart Discovered propone agli amanti del mondo virtuale un'esperienza di svago e acquisto personalizzabile

Sempre più persone si incontrano e giocano insieme, fanno comunità, entro piattaforme digitali virtuali di cui anche i brand fanno parte. Walmart Discovered nasce nella piattaforma di gioco Roblox come un'esperienza di gioco e shopping tutta da scoprire.

L'esperienza di Walmart Discovered

Walmart era presente su Roblox già prima di creare Discovered, ed è proprio da questa presenza che nasce l'idea di andare oltre. "Abbiamo ascoltato la nostra comunità presente sulla piattaforma, che è in continua crescita - racconta William White, chief marketing officer di Walmart U.S. - e abbiamo scoperto che avrebbero apprezzato modalità più semplici per scoprire esperienze e oggetti virtuali".

Nasce così un'esperienza che l'utente può costruire e scoprire "giocandola", e che permette di ricercare ciò che si desidera, che sia un gioco, un oggetto virtuale o un'esperienza di gioco alternativa. C'è un sistema di nomination che andrà avanti fino a dicembre (4 mesi) gestito attraverso i voti della community Walmart entro un'offerta che conta oltre 300 creatori, da stilisti di moda digitale a sviluppatori di esperienze.

L'utente (solo maggiori di 13 anni) scopre oggetti virtuali di tendenza e creatori di ogni taglia, dal più piccolo al più grande, i quali possono vendere le proprie creazioni facendosi pagare in Robux, la valuta in corso su Roblox.

I reparti di Walmart virtuale su Roblox

L'esperienza Walmart Discovered 1 di 8

In tutto sono 8 i reparti con diverse tipologie di prodotto che si possono esplorare, e il nono, quello dedicato agli eventi, verrà realizzato entro la fine dell'anno.

Sport - Alla scoperta di giochi e accessori ispirati allo sport, per l'avatar.

Animali da compagnia - Una destinazione immersiva con esperienze a tema e oggetti virtuali dedicati agli amici animali.

Racing - L'area dedicata alle gare, a tutta velocità.

Bellezza - Trend di moda virtuale e prodotti di bellezza virtuale, ideati dagli stilisti della community.

Trending, Town & City, Entertainment sono gli altri tre reparti di Walmart Discovered.

Costruire la propria esperienza virtuale

Anche gli utenti a loro modo possono creare, forgiando l'esperienza che preferiscono attraverso gli strumenti My Department e My Cart.

My Department permette agli utenti di salvare le esperienze e gli oggetti preferiti per scoprirli o acquistarli in un secondo momento. Possono anche personalizzare e decorare il proprio negozio, per esempio con un selfie corner che serve a creare contenuti social nei quali mostrano il proprio avatar con il look che hanno creato.

My Cart è un upgrade dell'esperienza che scatta man mano che l'utente esplora Walmart Discovered e si ispira all'iconico carrello di Walmart.

Roblox con l'esperienza Walmart è fruibile attraverso PC, Mac, iOS, Android, dispositivi Amazon, Xbox, Oculus Rift e HTC Vive.