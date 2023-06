Walmart Health: Quando il retail pensa alla salute dei clienti

Parliamo di un concept trasparente e accessibile, sia per le cure di base sia per le emergenze, in un Paese in cui l’assistenza pubblica è limitata e quella privata costosa e complicata

Con questo format, Walmart (leader mondiale del retail, presente con oltre 10.500 negozi in 24 Paesi) entra nel campo dei servizi per la salute, con un concept trasparente e accessibile, in un Paese in cui l’assistenza pubblica è limitata e quella privata costosa e complicata.

Dopo una prima apertura in Texas, nel 2019, oggi Walmart Health offre sia l’assistenza di base che quella per le urgenze, una novità interessante per il contesto Usa, in cui normalmente questi bisogni sono offerti da strutture diverse.

1 di 4

Qui è disponibile un’ampia varietà di servizi: esami di laboratorio, radiografie, servizi psicologici, odontoiatrici, optometrici e molto altro. Con la comodità di trovare il Centro accanto ai superstore Walmart dove è poi possibile acquistare farmaci e prodotti di vario tipo per la salute.

Dal 2021, inoltre, grazie a un’acquisizione, Walmart Health è in grado di offrire anche teleassistenza, con servizi a distanza semplici e comodi.

Scopri di più nel podcast e nel numero 10 di Gdoweek