Walmart inizia le consegne tra gli store in guida autonoma senza conducente

Si fanno passi in avanti nel mondo dei trasporti con mezzi a guida autonoma e per la prima volta in assoluto Walmart ha sperimentato la consegna di merci in guida autonoma, utilizzando un furgone preparato da Gatik, senza che ci fosse una presenza umana al volante pronto ad intervenire. Si intensifica così la collaborazione tra le due società che avevano già lanciato un servizio di delivery sui furgoncini a guida autonoma di Gatik, in cui però il mezzo si muoveva autonomamente ma con conducente a bordo.

Il furgone trasporta le merci percorrendo un tragitto da un dark store di Walmart fino allo negozio nella città di Betonville in Arkansas. Una normale strada urbana in cui deve affrontare svolte e anche una rotonda, solitamente un elemento che pone criticità ai sistemi di guida autonoma. Il sistema di radar unito alle telecamere a bordo permette al furgone di fermarsi in prossimità degli stop, di riconoscere i cartelli stradali e anche gli ostacoli e i passanti quando attraversano la strada, un sistema satellitare lo guida lungo il percorso.

Secondo Walmart, l'obiettivo della consegna senza conducente a Bentonville è l'evasione più veloce degli ordini di eCommerce. "Attraverso il nostro lavoro con Gatik -dice Tom Ward, vicepresidente senior di Walmart-, abbiamo identificato che i furgoni autonomi offrono una soluzione efficiente, sicura e sostenibile per il trasporto di merci su percorsi ripetibili tra i nostri negozi".

Gatik ha ricevuto il nullaosta alla sperimentazione in guida autonoma senza conducente lo scorso dicembre, e questo passaggio è una tappa importante nella roadmap che porterà sempre più veicoli a guida autonoma sulle strade e al contempo farà da progetto pilota per studiare una normativa che stabilisca regole e normative nel codice della strada per il corretto inserimento di questi mezzi nel traffico urbano.