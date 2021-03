Wildberries potenzia l’eCommerce in più Paesi europei

Dopo il lancio in Germania, Wildberries si espande in Francia, Italia e Spagna, ampliando in questo modo la presenza eCommerce in Europa. In precedenza, la piattaforma russa era stata lanciata anche in Polonia e in altri mercati dell'Europa orientale. “Wildberries opera già in 13 paesi come Russia, Germania, Polonia, Israele, Slovacchia, Bielorussia, Kazakistan e molti altri -afferma Vyacheslav Ivashchenko, direttore dello sviluppo di Wildberries sul sito eCommerce news-. Offriamo ai nostri clienti una vasta gamma di prodotti di vari produttori, sia noti marchi globali che piccole imprese locali, e siamo aperti alla cooperazione con imprenditori in tutti i paesi".

L'offerta, come da tradizione, comprende articoli di moda, accessori, elettronica di consumo, libri, prodotti di bellezza ma anche pezzi di automobili, articoli per animali domestici.

Come accedere al servizio eCommerce

I consumatori possono ordinare sia tramite i vari siti web di eCommerce dedicati ad ogni Paese di riferimento sia tramite l'applicazione iOS o Android. Wildberries, che offre attualmente circa 4 milioni di prodotti di circa 40.000 marchi, ha annunciato che potenzierà ulteriormente la propria offerta online. Gli articoli ordinati possono essere consegnati a casa o in uno dei punti di ritiro partner. Sono presenti in Francia 2.500 punti mentre in Spagna ce ne sono 1.900. In Italia, invece, è al momento attiva la sola consegna a domicilio.