Workcloud di Zebra porta la gestione dell’inventario ad un livello superiore

Workcloud è la sua nuova suite software ottimizzata per i dispositivi Zebra per la gestione dell'inventario, riduzione dei rischi e Roi rapido

Progettata principalmente per i settori retail, banking e healthcare, la piattaforma software Zebra Workcloud migliora l'efficienza della gestione dell'inventario, ottimizza il riassortimento e riduce i rischi. La suite funziona perfettamente con dispositivi specifici dell’azienda, offrendo numerosi vantaggi come una più rapida implementazione e un elevato ritorno sugli investimenti.

Zebra Workcloud si prefigge l’ambizioso obiettivo di diventare il punto di riferimento per gli operatori di prima linea. "Questo tool offre nuovi modi di lavorare con la tecnologia -ha spiegato Suresh Menon, senior vice president e general manager, Software Solutions- permettendo alle aziende di essere resilienti di fronte alle sfide presenti e future".

Dal Workforce Optimization alla Demand Intelligence

La suite software comprende soluzioni specializzate per le funzioni chiave delle aziende moderne, tra cui Workforce Optimisation, Enterprise Collaboration, Inventory Optimisation e Demand Intelligence. Ogni soluzione è modulare, garantendo scalabilità e rispondendo alle diverse esigenze aziendali. Le aziende globali possono sfruttare questa piattaforma per raggiungere obiettivi come ridurre i costi e migliorare l'efficienza, garantendo al contempo un'esperienza superiore ai loro clienti.

"Dovendo individuare una metodologia in grado di effettuare il conteggio completo delle scorte per i negozi, verificando le stesse scorte e i file di magazzino con e la precisione necessaria per l'analisi -dichiara David Pardoe, head of profit protection di The Works, azienda di vendita al dettaglio di libri, materiali per artigianato e cancelleria- abbiamo affrontato ogni esigenza con Zebra e ogni obiettivo è stato raggiunto”. The Works conta 526 punti di vendita nel Regno Unito e in Irlanda.

In dettaglio, Workforce Optimization integra Workforce Management e Task Management di Reflexis per affrontare le sfide legate al costo e alla disponibilità di manodopera, passando per la programmazione, il budget e le previsioni. Enterprise Collaboration – in precedenza Workforce Connect nasce dalla ventennale esperienze di Zebra nel push-to-talk e nel voice-over-IP e migliora la connessione degli operatori in prima linea. Inventory Optimisation rende più efficienti pianificazione, ordini, prezzi e promozioni/ribassi.

Demand Intelligence è lo strumento di intelligenza artificiale generativa e predittiva basato sull’acquisizione di Antuit. Sfrutta i dati relativi alla supply chain, alla manodopera e all'inventario per prendere decisioni migliori sui livelli delle scorte e sulla domanda futura.