Yo! Sushi apre il 3 dicembre al piano terra della stazione centrale di Milano il suo secondo store italiano, 4° in Europa nel 2024

Dopo la prima apertura italiana a Roma Termini, YO! Sushi apre un nuovo ristorante alla stazione di Milano Centrale. Frutto della collaborazione tra SSP, operatore leader nella gestione di punti di ristoro in luoghi di viaggio, e Grandi Stazioni Retail, il nuovo ristorante, aperto al piano terra della Stazione, propone un concetto di street food che combina cibo fresco, nello stile stradale tipico di Tokyo, e tecnologia all'avanguardia. L'offerta vuole restituire un’esperienza culinaria di ispirazione giapponese di alta qualità, con la possibilità di godersi un momento di convivialità negli spazi del ristorante o, per chi è di fretta, ordinare da asporto.

Oltre ai piatti più tipici giapponesi come sushi, ramen e poke, YO! offre anche alternative più ricercate, come le nuove Bento Box personalizzabili, per esplorare i sapori dell'Asia, tra salmone dolce teriyaki, pollo piccante al gochujang o il classico katsu.

Per celebrare l'apertura del 3 dicembre YO! offre i suoi gyoza (ravioli di carne giapponesi) ai primi 100 ospiti. Le Bento Box (con l’aggiunta di una bottiglia d’acqua), saranno disponibili a 12,90 euro, o con una bibita a 1 euro in più.

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro primo YO! Tokyo Market alla Stazione di Milano Centrale, per presentare ai clienti il nostro autentico menu di sushi e street food di alta qualità, ispirato ai nostri viaggi in Giappone e in Asia orientale -commenta David Dillon, direttore di Yo! Sushi Franchise Director, Emea & Apac-. Essendo questa la nostra quarta apertura europea di quest'anno, siamo certi che il concetto di fast-food giapponese e fresco di YO! sarà ideale per i milanesi”.

“Siamo entusiasti di aprire il nostro nuovo Yo! Sushi alla Stazione Centrale di Milano, presentando la nostra offerta unica sia ai cittadini che ai viaggiatori che passano per la stazione -aggiunge Gérard d'Onofrio, amministratore delegato di SSP Francia, Belgio, Lussemburgo e Italia-. In SSP ci impegniamo a presentare marchi e prodotti di alta qualità che incontrino i gusti e le esigenze dei nostri clienti. Questa nuova apertura ci permette di presentare i sapori inconfondibili della cucina giapponese proprio nel cuore di uno degli snodi di trasporto più frequentati d'Europa”.