Zalando propone articoli di moda di seconda mano

Si amplia l'offerta di Zalando che inserisce online una proposta di capi second hand, da acquistare o vendere (in cambio di credito), per i clienti in Germania e Spagna. Dopo la prima fase di test l'offerta Pre-owned sarà condivisa anche in altri Paesi come Belgio, Francia, Paesi Bassi e Polonia. In linea con l’impegno dell’azienda a favore della sostenibilità, Zalando sceglie un packaging senza plastica per tutti gli ordini della categoria Pre-owned, utilizzando carta riciclata. La piattaforma eCommerce dedicata all'abbigliamento copre in questo modo un settore in continua crescita, soprattutto tra i millennials.

“Con Pre-owned, i clienti possono facilmente vendere capi direttamente su Zalando con spedizione gratuita” spiega Torben Hansen, Zalando vp recommerce.“Zalando Preowned è un'iniziativa chiave per migliorare ulteriormente l'esperienza dei clienti sulla nostra piattaforma” afferma Robert Gentz, co-fondatore e co-Ceo di Zalando.

Come funziona il servizio

I clienti che intendono vendere degli articoli hanno una doppia possibilità di scelta: o scegliere un buono Zalando del valore corrispondente o fare una donazione a Croce rossa tedesca o WeForest. Gli articoli di seconda mano disponibili, sottoposti a controllo della qualità, vengono catalogati in un assortimento aggiornato totalmente disponibile online. I clienti possono scegliere, come da consuetudine, in merito a spedizione, opzioni di pagamento e resi gratuiti.