Zalando rafforza la collaborazione con Nike

Nuove soluzioni ed esclusivi prodotti per i clienti Nike grazie alla collaborazione con Zalando che si arricchisce e si rinnova

Si consolida la partnership tra la piattaforma online Zalando e il brand Nike con nuove soluzioni per potenziare l'esperienza di acquisto dei consumatori. Collegando il proprio account Nike a Zalando, i clienti di Germania, Austria, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Danimarca, Svezia, Finlandia, Italia e Polonia potranno accedere a una selezione di prodotti di calzature e abbigliamento disponibili in esclusiva per i membri Nike. L'operazione sarà attiva da ottobre in tutti i dieci mercati in cui Nike è presente con il partner program di Zalando.

Le dichiarazioni

“ Nike è un partner importante per offrire emozioni e ispirazione ai nostri clienti. Siamo lieti di portare questa partnership a un livello superiore, entrando a far parte della rete di vendita connessa di Nike come uno dei loro partner di riferimento in Europa -commenta Riccardo Vola, general manager Italy and Spain Zalando-. Come punto di partenza per la moda, vogliamo fornire ai clienti un assortimento stimolante e rilevante a livello locale. Con i prodotti esclusivi per i membri di Nike stiamo elevando il

nostro assortimento e approfondendo il rapporto con i nostri clienti”.

“Sappiamo che le aspettative dei consumatori sono più alte che mai. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgerli il più possibile, in qualsiasi momento o luogo vogliano fare sport, per acquistare tutto ciò che riguarda lo sport ed esserne ispirati. Grazie a partner come Zalando, possiamo offrire loro una maggiore velocità, convenienza e connessione con il nostro brand e lo sport rispetto al passato” commenta Carl Grebert, VP/GM di Nike Emea.