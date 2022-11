Zalando: risultati in crescita, il valore minimo d’ordine funziona

Numeri positivi per l'eCommerce su più fronti: utenti oltre i 50 milioni, iscrizioni al programma fedeltà triplicate e fatturato a quasi +3%

In un contesto che sembra tutt'altro che premiante per il mondo del retail fashion e lifestyle Zalando continua invece a crescere su più fronti nel terzo trimestre grazie a una formula vincente (e in costante aggiornamento). Sul fronte del bilancio, il gross merchandise volume è aumentato del 7,1% e ha raggiunto i 3,28 miliardi di euro, mentre le vendite sono incrementate del 2,9% a 2,35 miliardi di euro. L’utile ante interessi e tasse (ebit rettificato) è cresciuto a 13,5 milioni di euro, rispetto ai 9,8 milioni di euro dello stesso trimestre 2021*.

Non solo. Il numero dei clienti attivi è aumentato dell’8% rispetto all’anno precedente, superando per la prima volta i 50 milioni. Il programma fedeltà di Zalando, Plus, inoltre, ha quasi triplicato le iscrizioni.

Formula e nuove misure adottate

Zalando, come spiega la stessa nota aziendale, "ha adottato misure efficaci per guidare la redditività, contribuendo a un miglioramento degli utili e attenuando l’impatto di un calo del sentimento di acquisto da parte dei consumatori". L’introduzione di un valore minimo d’ordine ha ad esempio incoraggiato i clienti ad aumentare le dimensioni del proprio carrello o a pagare le spese di consegna. Di conseguenza, gli ordini inferiori al valore minimo d’ordine ora sono redditizi. Zalando ha inoltre "conseguito ulteriori efficienze di marketing nel terzo trimestre, riducendo i costi di quasi 100 milioni di euro finora quest’anno. L’azienda ha anche migliorato l’efficienza nella sua rete logistica europea, inclusa la gestione delle scorte in eccesso".

“Con la fiducia dei consumatori ai minimi storici e l’inflazione in corso, è stata una decisione prudente iniziare presto con azioni e misure decisive per sostenere la redditività”, commenta Sandra Dembeck, Cfo di Zalando: “Sebbene non sia chiaro come si evolveranno le abitudini di acquisto dei consumatori nell’ultimo trimestre, stiamo lavorando duramente per eseguire e raggiungere le nostre priorità strategiche e prospettive finanziarie”.

Assortimento e partner

Zalando sta portando avanti anche "la sua missione di stimolare l’entusiasmo dei clienti in relazione ai migliori brand e all’assortimento. La prima collaborazione con Highsnobiety, a soli tre mesi dall’acquisizione, migliora lo storytelling, aiutando la piattaforma a coinvolgere maggiormente il pubblico di riferimento e creando legami emotivi più profondi con i clienti". Anche Zalando e Nike hanno rafforzato la propria partnership, consentendo ai clienti di acquistare prodotti esclusivi per i membri Nike su Zalando. La partnership dell’azienda con Sephora è infine cresciuta aggiungendo un numero maggiore di brand di bellezza sulla piattaforma ed espandendosi in Italia.

La percentuale di aziende partner che contribuiscono al gross merchandise volume (gmv) del portale è aumentata di sette punti percentuali rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. L'obiettivo strategico resta quello di aumentare la quota di attività dei partner al 50% del gmv dell'eCommerce entro il 2025.

*Il rapporto relativo al Q3 2022 e la presentazione degli utili per analisti e investitori sono disponibili sul sito Zalando Investor Relations.