Il nuovo store 12oz nell'area caffetteria di Carrefour del Milanofiori (Assago) sviluppa 70 mq ed è il 20° punto di vendita diretto della catena

12oz ha inaugurato oggi una nuova partnership con Carrefour, che affida a questo brand specializzato nel servizio rapido di bevande a base di caffè e latte, concepiti principalmente per il consumo in movimento, l’area caffetteria della galleria commerciale Milanofiori ad Assago, uno degli shopping center più grandi e rappresentativi della Lombardia. Il centro commerciale Milanofiori è uno dei pochi raggiungibili con la metropolitana e registra ogni anno circa 6 milioni di passaggi.

Il nuovo locale, di 70 mq, è il 20° a gestione diretta ed è stato concepito per assecondare le esigenze dei visitatori: chi ha più tempo, può soffermarsi e ricaricare le batterie, anche dei propri dispositivi, in uno dei 30 posti a sedere all’interno dello store. Chi è di fretta può acquistare pronta al consumo una bevanda in modalità to go in meno di 30 secondi. Oltre a una grande varietà di bevande personalizzabili anche a base vegetale, nel locale è possibile trovare anche l’offerta food completa di 12oz: bagel, wraps, muffin, brownies, cookies, american cakes, donuts, brioches e molto altro.