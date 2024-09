12oz, il format italiano specializzato nel servizio di bevande a base di caffè e latte (coffee&milk based), apre il suo primo store in Alto Adige, a Merano (Bz), con la formula del franchising. La società Hd Food di Enrico Bianchi, franchisee impegnato anche con altre catene retail e con esperienza nella ristorazione, supporterà l’espansione della rete di 12oz sul territorio altoatesino. Il nuovo 12oz apre al primo piano dello Stadt Centrum, galleria commerciale situata proprio nel centro della città di Merano, e sarà l’unico punto di ristoro all’interno dell’edificio. Merano rappresenta il primo passo di uno sviluppo sul territorio che vedrà nei prossimi mesi l’apertura di nuovi store 12oz nelle vicinanze come anche in altre importanti città italiane.

“Siamo molto contenti di aver siglato questa partnership -commenta il fondatore e Ceo, David Nathaniel– che ci permetterà di portare il nostro format anche in questa regione. A Merano vogliamo diventare il punto di riferimento dove i giovani sceglieranno di incontrarsi per godersi un'atmosfera cosmopolita e un'offerta food&beverage unica in città”.

“Ho scelto 12oz perché è un brand giovane, dinamico, molto attento ai nuovi trend e con un design accattivante molto apprezzato dai giovani -aggiunge Enrico Bianchi, fondatore di Hd Food-. 12oz sta delineando nuovi modi di consumare il caffè e questo lo rende il format adatto soprattutto alle nuove generazioni, che guardano molto all’estero attraverso i social. In quest’area geografica, nuova per il brand, intendo offrire 12once di novità e modernità”.

Il locale di 60 mq (al netto del magazzino) ospita circa 30 posti a sedere. L’assortimento è completo: oltre alla selezione di bevande a base di caffè, calde e fredde servite in pochi secondi, il menù offre anche proposte più elaborate e adatte sia alla colazione che al break pomeridiano, la gamma di prodotti dolci e salati, caratteristica della catena. In questo nuovo store altoatesino sarà dedicato più spazio ai prodotti salati n linea con le richieste dei clienti locali.

Sviluppo nuovo format per i mall

Come precisa Fabrizio Frombola, responsabile sviluppo di 12oz, l'impegno si orienterà sempre più sul nuovo format chiosco soprattutto per i centri commerciali: "apriremo il primo entro l'anno, ma abbiamo negoziazioni per altri 3-4 chioschi. Questo format si aggiunge allo store classico da città e al counter, formato molto adatto per il canale travel, e non di rado arricchito da sedute, come abbiamo fatto per il nostro counter in piazza Duomo, la location più iconica che abbiamo, al quale abbiamo aggiunto il dehors".

Per ora nei centri commerciali 12oz ha aperto ad Assago (Milanofiori) e Porta di Roma, ma c'è richiesta per aprire in altre gallerie anche da parte dei franchisee. "Per quanto concerne il posizionamento ottimale del format, a me non piacciono moltissimo le food court -aggiunge Frombola- preferisco buone posizioni nelle gallerie dei centri commerciali, location più adatte a intercettare il pubblico di passaggio".