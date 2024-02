Autogrill inaugura il primo 12oz a Milano-Famagosta: per David Nathaniel, fondatore di 12oz, un'opportunità di sviluppare il marchio nel canale travel

Autogrill avvia la partnership in affiliazione con 12oz, insegna italiana specializzata nel servizio rapido di bevande coffee&milk based, aprendo all’interno della stazione metro Milano Famagosta, punto di passaggio cruciale per oltre un milione di passeggeri e pendolari nel giorno feriale medio, provenienti dall’hinterland o altre città situate lungo l’asse della A7, che lasciano la macchina nel grande parcheggio multipiano per dirigersi verso la città.

Il nuovo punto di vendita è dotato di due finestre walk through per servire i prodotti in modalità to go nella tazza di cartone (paper cup) firmata 12oz. Per chi ha bisogno di ricaricare le proprie energie, o i propri dispositivi elettronici, ci sono a disposizione 8 posti a sedere. Anche nel nuovo punto di vendita di Milano Famagosta i clienti avranno a disposizione un’ampia offerta con bevande personalizzabili a base di caffè e latte (anche vegetale), da accompagnare ai classici dolci, offerti anche negli altri store 12oz, oltre che i croissant e un’ampia offerta salata, pensata assieme ad Autogrill. Nei prossimi mesi, lo sviluppo della rete di 12oz continuerà con l’implementazione del canale di affiliazione e con altre aperture dirette.

Con una trentina di locali, distribuiti in alcune delle principali città italiane e 2 di recente apertura ad Atene, 12oz, catena di caffetterie del gruppo JDE Peet’s, sviluppata dall’imprenditore italiano David Nathaniel, continua il suo sviluppo attraverso il canale di affiliazione grazie alle operation Avolta in Italia con Autogrill, che apre il primo store 12oz in franchising davanti ai tornelli della linea M2 di Milano Famagosta. È proprio in una location come questa che si esprimono al meglio le caratteristiche del format: in meno di 30 secondi gli utenti di Famagosta possono impugnare una cup con le bevande 12oz e proseguire con il pieno di energia verso la città, la scuola, l’ufficio o il vicino Ospedale San Paolo.

“La collaborazione con 12oz e l’apertura del nuovo locale è perfettamente in linea con il nostro percorso di sviluppo e di continuo rinnovamento e potenziamento del nostro portafoglio di brand -commenta Luca D’Alba, general manager Italy F&B Avolta-. L’obiettivo è creare un network di punti di vendita strategici anche nei centri cittadini, oltre che nei punti di snodo e di pendolarismo, dove la velocità del servizio e quindi una risposta rapida alle esigenze dei clienti diventano risorse altamente competitive e vincenti”.

“Siglare un accordo di affiliazione con un player come Autogrill è un importante traguardo per noi e ci incoraggia a proseguire nel progetto di espansione del nostro brand in un segmento come il travel, così dinamico e cosmopolita -aggiunge David Nathaniel, fondatore di 12oz-. La capacità di erogare e servire i nostri prodotti in tempi rapidissimi, fattore chiave del nostro format, ci permette di essere altamente performanti proprio nei picchi di flusso e alte rotazioni, grazie alle tecnologie proprietarie del nostro sistema di erogazione e alle operations estremamente semplificate. Bastano infatti meno di 30 secondi per servire un gran numero delle bevande presenti nel nostro menu".