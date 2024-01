12oz, il format italiano specializzato nel servizio rapido di bevande a base di caffè&latte, archivia il 2023 con un volume d'affari di circa 12,2 milioni di euro, +34% sul 2022. Con 30 locali nelle principali città italiane e 2 di recente apertura ad Atene, il format di caffetterie 2.0 ideato dall’imprenditore italiano David Nathaniel ha in programma un investimento di 1,2 milioni di euro per aprire nuovi punti di vendita diretti entro il 2024. Un programma che prosegue la strategia di crescita a livello nazionale, sostenuta dal socio di capitali JDE, secondo torrefattore al mondo e parte del colosso internazionale JAB Holding Company. La multinazionale olandese crede fortemente nel progetto, tanto da avervi investito nel 2018 fondando una joint venture di cui detiene il 51% delle quote. Lo sviluppo diretto della rete dunque continuerà, affiancato sempre più dal canale di affiliazione, che diventa ora strategico per lo sviluppo, potendo proporre ai potenziali partner i numeri ormai consolidati dei locali aperti in gestione diretta dal 2015 ad oggi.

Oltre alla ricerca di partner multi-unit e multi-brand, 12oz propone il proprio format di successo anche per nuovi imprenditori alla ricerca di investimenti accessibili. Strategica in questa direzione anche l’adesione alle principali associazioni italiane del franchising.

Il 2023 si è concluso con l’inaugurazione di un nuovo punto di vendita a gestione diretta, fortemente strategico per lo sviluppo nel canale travel, in collaborazione con Grandi Stazioni, situato sul fronte binari 2 e 3 a Venezia Santa Lucia, una delle stazioni ferroviarie con il più alto numero di viaggiatori, italiani e internazionali, che include turisti e pendolari.