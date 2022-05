3A (Nike e Converse), Andrea Dossena nuovo general manager

3A (distributore ufficiale Nike e Converse, in esclusiva di Nike Swim) ha affidato il ruolo di general manager ad Andrea Dossena

3A (distribuzione di marchi internazionali nel campo moda e abbigliamento sportivo, da quarant’anni, 1982) ha affidato il ruolo di general manager ad Andrea Dossena. 3A è distributore ufficiale Nike e Converse, distributore in esclusiva di Nike Swim, delle linee di abbigliamento 0-16 anni dei marchi Jordan, Converse, Hurley e Nike per il gruppo Haddad; delle linee intimo, spiaggia (beachwear) e accessori di Tommy Hilfiger e Calvin Klein, oltre ad essere Master Agency per New Era Cap. 3A ha inoltre lanciato la catena di punti vendita Just Play, dedicati esclusivamente alla fascia 0-16 anni.

“3A ha ambiziosi obiettivi di crescita in Italia e all’estero nei prossimi anni, sia tramite l’acquisizione di nuovi mandati di distribuzione, sia tramite l’apertura di ulteriori store Just Play. Andrea è la persona giusta per portare l’azienda in una nuova fase fortemente espansiva della propria storia” assicura Fabio Antonini, ceo e fondatore di 3A.

Dopo le prime esperienze professionali in ambito finanziario e gestionale in Reconta Ernest & Young e Philips Electronics ad Amsterdam, Andrea Dossena diventa Cfo (Chief financial officer) e poi sales & marketing director del mercato corporate per Microsoft Italia. Dopo le esperienze in Postecom, in CA Tecnologies come Emea vice president partners sales e in Citrix Systems come country manager, approda in EY Consulting nel ruolo di Equity Partner per le regioni Med (Italia, Spagna, Portogallo).

3A è un’azienda leader in Italia nel settore della distribuzione di abbigliamento, calzature e accessori. Nata nel 1982, ha sede a Cavaion Veronese, a pochi chilometri dal lago di Garda, in un innovativo polo (hub) dotato di soluzioni tecnologiche all’avanguardia e attenzione alla sostenibilità ambientale. Il quartier generale 3A integra gli uffici, gli showroom dedicati ai marchi distribuiti e un magazzino di 7.000 mq in grado di ottimizzare i tempi di evasione degli ordini e la capacità di personalizzazione.