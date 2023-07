Accordo Angelini Beauty e L’Oréal International per la profumeria

Angelini Beauty con L'Oréal International: l'Italia sarà il paese pilota per la distribuzione dei prodotti di profumeria selettiva con i marchi del lusso

L'Italia sarà il paese pilota a livello europeo per la distribuzione dei marchi Ralph Lauren e Maison Margiela, per quanto riguarda le fragranze della profumeria. Questo grazie all'accordo tra Angelini Beauty Spa e L’Oréal International Distribution (LID).

Angelini Beauty e L'Oréal International per l'alta profumeria

A partire dal mese di luglio le fragranze con i brand Ralph Lauren e Maison Margiela saranno disponibili in Italia. A occuparsi della distribuzione e anche della promozione di entrambe i brand e di tutte le rispettive linee è Angelini Beauty Spa, parte di Angelini Industries, in seguito all'accordo stretto con L’Oréal International Distribution (LID), nuova divisione multi-brand go-to-market del Gruppo L’Oréal.

Angelini Industries, eccellenza del made in Italy con sede a Milano, è leader internazionali nei settori della profumeria selettiva, skincare e suncare. Nel suo portafoglio ci sono le linee di profumo di Trussardi, Laura Biagiotti, Chiara Ferragni, Angel Schlesser, Mandarina Duck, Armand Basi, e di skincare & suncare di Anne Möller. Distribuisce inoltre in Spagna i brand Versace, Moschino, Dsquared2, Aktinsons, Missoni e Michael Kors ed in Germania, Filorga, Le Couvent des Minimes, Elle, Comodynes e Courrèges. Per questi brand cura creazione, sviluppo e distribuzione internazionale.

In alcuni mercati strategici è presente con filiali dirette: Italia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna e Portogallo. Conta in tutto 200 dipendenti.

Il Gruppo L’Oréal invece opera attraverso distributori regionali o nazionali, o direttamente con rivenditori e operatori eCommerce.

La dichiarazione di Guido Andrea Bellicini, country manager Italia di Angelini Beauty Spa: "Siamo molto orgogliosi della collaborazione con L’Oréal International Distribution, che ci vede Paese pilota a livello europeo per la distribuzione dei marchi Ralph Lauren e Maison Margiela. Metteremo sul campo la nostra passione ed esperienza per raggiungere gli obiettivi condivisi".

I valori sui quali si fonda Angelini Industries e dunque anche Angelini Beauty sono etica e responsabilità, innovazione, performance ed engagement. Lo sviluppo del prodotto prevede parallelamente una grande attenzione al design e alla comunicazione, attraverso la collaborazione con i maggiori talenti internazionali del settore.