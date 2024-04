Gallery. Il primo store italiano di Arabian Oud

Entra in Italia Arabian Oud, insegna presente in 35 Paesi nel mondo, specializzata in fragranze di lusso con un'ambientazione tipicamente araba

Entra in Italia l'insegna Arabian Oud con un primo punto di vendita realizzato all’interno del del centro commerciale Merlata Bloom Milano. Le ambientazioni sono tipicamente arabe, sia negli arredi che nell'offerta che comprende una collezione di fragranze di lusso e 400 prodotti. Fasto ed esperienza sensoriale sono gli asset che contraddistinguono il concept store che richiama nelle forme e nei colori il Medio Oriente. I prodotti sono valorizzati all'interno di nicchie espositive mentre gli ambienti sono contraddistinti proprio dall'oud, ossia uno dei legni più costosi del mondo caratteristici della cultura araba.

L'esperienza olfattiva è, com'è ovvio, tra i driver di questo format che fa il suo ingresso nel nostro Paese dopo aver conquistato 35 Paesi. "I nostri addetti alle vendite sono tutti formati da Cinquième Sens, società specializzata in olfatto che ha sviluppato una tecnica riconosciuta in tutto il mondo per l’individuazione della fragranza perfetta per ogni persona. La nostra missione non è solo aiutare i nostri clienti a trovare la fragranza ideale, per loro o per chi amano, ma anche offrirgli un trattamento personalizzato del tutto speciale durante la visita" spiega il gruppo.

Il rispetto per l'ambiente

In un'ottica di ecosostenibilità, Arabian Oud è impegnata a preservare l’ambiente e a far sì che la sua raccolta di oud, vitale per la sopravvivenza di tante comunità in Cambogia, India e Brunei, rispetti criteri di sviluppo sostenibile. "Grazie a un’iniziativa lanciata dal nostro fondatore, ogni anno piantiamo più di 75.000 alberi in grado di produrre oud, per consentire alle generazioni future di continuare a beneficiare di questa antica fragranza tradizionale -continua-. Non solo: selezioniamo con cura le regioni di provenienza e i raccoglitori di oud con cui lavoriamo. Scelti per la loro capacità di riconoscere gli alberi di aquilaria che producono la nostra preziosa resina, sanno selezionare per noi solo i legni di oud più pregiati. Oltre a fungere da nota chiave in tantissime delle nostre fragranze più distintive, l’oud viene proposto anche in altre forme: olio, incenso o trucioli di legno da bruciare".

L’ Oud nasce nel tradizionale ex mercato di Riyadh, Souk al-Zal, con l’obiettivo di ottenere una profumazione unica e rara che, per diversi secoli, è stato un punto di riferimento della profumeria orientale e che tutt’ora affascina diverse generazioni e che tutto il mondo apprezza e riconosce. "Il nostro viaggio -spiega il gruppo- è iniziato nel tradizionale ex mercato di Riyadh, Souk al-Zal, con l'obiettivo di reperire uno dei profili olfattivi più rari al mondo, l'Oud, che è stato per secoli un punto fermo nella profumeria mediorientale. La nostra collezione di fragranze di lusso riecheggia la nostra profonda conoscenza dell'Oud sin dalla sua apertura nel 1982".

Oggi, Arabian Oud, che ha sede in Arabia Saudita, è un marchio globale con oltre 1.000 negozi in 35 paesi nel mondo. "I nostri negozi -prosegue- sono situati in città come Parigi, Londra, Dubai, Nizza, New York e Kuala Lumpur. Arabian Oud è stato classificato come il marchio numero uno in Medio Oriente e in Africa e l'undicesimo marchio di fragranze più redditizio al mondo. La nostra visione è quella di fornire aromi di fascia alta non convenzionali con un design distintivo con un mix fra tradizione, storia e lusso. Utilizziamo eticamente i nostri ingredienti di origine vegetale e di laboratorio, con un approccio rigoroso alla ricerca e allo sviluppo, per fornire formulazioni della massima qualità. Traiamo ispirazione da due pilastri senza tempo: il mondo naturale e l'enigmatico patrimonio arabo".