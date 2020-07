Accordo tra Deliveroo e Starbucks

È stata avviata la partnership tra Deliveroo e Starbucks grazie al quale è possibile ordinare l'offerta della catena statunitense, dalla colazione alle bevande, dai sandwich ai dolci americani, con consegna a domicilio. Entrano dunque nella piattaforma food delivery gli store milanesi di Via Turati, Via Durini, Porta Romana, Corso Garibaldi, Corso Vercelli, Assago e Milano Centrale. A questi, si aggiunge lo store di Via Bruno Buozzi a Torino.

“Siamo felici di avviare questa nuova collaborazione, in esclusiva, con Starbucks e di arricchire la nostra offerta con un partner che ha sviluppato e innovato il modo di fare caffetteria, e non solo, in tutto il mondo -afferma Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia-. I nostri clienti hanno da oggi una possibilità di scelta in più, che qualifica ulteriormente la nostra piattaforma, sia per gli ordini da casa che dall’ufficio, anche attraverso l’offerta di Deliveroo for Business e in vista di un progressivo ritorno alla normalità dopo i mesi di lockdown”.

Come tutti gli ordini effettuati su Deliveroo, anche quelli dai punti vendita Starbucks avverranno nel rispetto delle distanze di sicurezza, grazie alla modalità di consegna “senza contatto”.

Esprime soddisfazione anche Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia: “L’opportunità del servizio di delivery è stata prioritaria in questo periodo e siamo felici di aver trovato in Deliveroo il partner perfetto con cui avviare questa collaborazione. L'accoglienza ricevuta finora ci incoraggia e ci spinge a portare con entusiasmo sempre nuove possibilità ai nostri clienti che da oggi potranno godersi la colazione Starbucks o una pausa golosa direttamente da casa o dall’ufficio attraverso la piattaforma di Deliveroo”.