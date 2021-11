Air Action Vigorsol propone la gamification Fresh Gifts

Per supportare la ripresa dei consumi fuori casa, Air Action Vigorsol lancia un’iniziativa che coinvolge i bar di tutta Italia. Fresh Gifts è una gamification che coniuga offline e online e sarà attiva fino a dicembre 2021, in tutti i locali aderenti dove si darà la caccia a due speciali QR code firmati Air Action Vigorsol. I due codici nascondono un tesoro digitale. Chi riuscirà a trovarli e scansionarli sbloccherà la gallery di Fresh Gifts, un'inedita collezione di gif e audio messaggi per le proprie chat. Questa iniziativa coinvolge anche volti noti nel mondo dei social: le star di TikTok Cecilia Cantarano e Valerio Mazzei con tre milioni di follower ciascuno che hanno prestato volto e voce ai contenuti.

“Ancora una volta siamo in prima linea per accelerare la ripartenza del canale bar tabacchi, fortemente impattato dalla pandemia. Con questa iniziativa di Air Action Vigorsol, il brand icona della Gen Z, abbiamo voluto testare una modalità di attivazione fresca e originale, decisamente in linea con lo stile del brand” commenta Serena Zaffaroni, marketing manager di Perfetti Van Melle.