Aires chiude l’assemblea generale approvando il piano 2023

Nuove nomine nel Consiglio direttivo di Aires: Stefano Belinghieri, direttore generale di Trony, e Massimo Dell’Acqua, Amministratore delegato di Euronics

Si è chiusa l’assemblea generale di Aires (Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati) con l’approvazione all’unanimità del piano di azione 2023. Tra gli ingressi, nel Consiglio direttivo Stefano Belinghieri, direttore generale di Trony, e Massimo Dell’Acqua, Amministratore delegato di Euronics.

“Grazie a tutti per queste soddisfazioni: abbiamo dimostrato come lavorando focalizzati sugli aspetti veramente strategici e in piena unità di intenti tra tutte le imprese associate sia possibile raggiungere insieme obbiettivi straordinari, anche con risorse non certo faraoniche -ha affermato il Presidente Andrea Scozzoli-. Un plauso particolare al direttore generale Davide Rossi che ha svolto anche una importante funzione di coordinamento e sintesi con altre realtà rappresentative del retail a livello nazionale ed europeo. Andiamo avanti, consci del fatto che il 2023 sarà un anno impegnativo, ma anche sicuri di avere tutte le competenze e le energie che ci consentiranno di affrontare al meglio i mesi che ci attendono”.

Attuale struttura del Consiglio direttivo Aires:

Presidente Andrea Scozzoli (Unieuro)

Vice Presidente Emanuele Cosimelli (Mediaworld)

Consiglieri:

Stefano Belingheri (Trony)

Massimo Dell’Acqua (Euronics)

Roberto Omati (Expert)

Alessandro butali (Past President)

Davide Rossi (indipendente)