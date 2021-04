Aldi e Iri: stretto l’accordo per valorizzare il canale discount

Prima partnership italiana tra Iri, società attiva nelle informazioni di mercato per il largo consumo, il retail e lo shopper, e l'insegna Aldi, operativa nel nostro Paese con oltre 110 punti di vendita. Prima di arrivare alla firma dell’accordo, i team delle due aziende hanno lavorato fianco a fianco mettendo in atto sinergie e rispettive capacità e competenze. Gli obiettivi, quindi, sono condivisi. Questa collaborazione mira a offrire la migliore esperienza di acquisto nei propri punti di vendita da una parte e garantire ai propri clienti le migliori soluzioni informative per generare valore e crescere sul mercato dall’altra.

L'accordo siglato consentirà, pertanto, alla catena di entrare ufficialmente nel panel dedicato al monitoraggio del formato discount di Iri che sarà effettuato attraverso la piattaforma Liquid Data, lo strumento più avanzato per la gestione di grandi quantità di informazioni, in grado di massimizzarne la fruibilità. Questo strumento si avvale di una tecnologia e di un sistema di visualizzazione, Iri Unify®, che fornisce all’utente un accesso rapido e specifico a dati e analisi in tempo reale.

Su questa collaborazione Angelo Massaro, amministratore delegato di Iri, afferma: “Aldi ha scelto, per supportare il proprio business in Italia, di avvalersi della più innovativa soluzione tecnologica esistente ad oggi per la misurazione delle performance di mercato: Iri Liquid Data®”.