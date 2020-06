Aldi promuove la linea I Colori del Sapore

Con la linea esclusiva I Colori del Sapore, Aldi propone una gamma di prodotti che intendono valorizzare il gusto italiano al giusto prezzo. Driver di questa linea sono rispetto delle stagionalità, varietà e materie prime 100% italiane, in linea con la una filosofia ecosostenibile.

La gamma comprende primi piatti con varietà di pasta come tortiglioni, penne rigate e spaghetti di semola di grano duro 100% italiano, ma anche con il mix di 5 cereali, e il riso carnaroli.

Disponibili anche i condimenti come l’olio extra vergine d’oliva grezzo, l’aceto di mele prodotto da mele 100% italiane e i pinoli. Sono presenti prodotti ortofrutticoli e bevande a base di frutta, la passata di pomodoro, i sughi pronti e la selezione di uova provenienti solo da galline allevate a terra o all’aperto, in seguito a un percorso già intrapreso da Aldi e riconosciuto dal premio Good Egg 2019 di CIWF (Compassion in World Farming).

