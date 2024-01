Aldi: risultati e obiettivi di espansione in Italia

Centosettantasette store in 6 regioni, importanti risultati di sostenibilità, qualità dell'offerta e impegno per il personale. Aldi traccia il bilancio 2023

Una rete più ampia, un maggior numero di occupati, numerose attività a sostegno delle comunità e del potere di acquisto dei consumatori. Aldi Italia (parte di Aldi Sud) traccia il bilancio del 2023, anno in cui la rete vendita ha raggiunto quota 177 store, nelle sei regioni in cui l'insegna opera, ossia Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Lo sviluppo nel nostro Paese è stato caratterizzato da alcuni driver: sostegno al territorio in termini di rigenerazione urbana, offerta di qualità ad un prezzo conveniente e valorizzazione del personale con ampia attenzione all’occupazione femminile e ai giovani talenti. La presenza di Aldi, inoltre, si è diversificata con format più moderni e concept store non più esclusivamente stand alone ma integrati in strutture preesistenti.

“Il 2023 ci ha permesso di consolidare il patto di fiducia costruito in questi anni con i consumatori italiani, grazie ad un’offerta sempre conveniente che ha saputo offrire risposte reali nel momento del bisogno -afferma Michael Gscheidlinger, country managing director Italia di Aldi-. Sono esempi concreti i nostri sforzi nel contrastare i rincari degli scenari inflattivi, così come le difficoltà causate dal perdurare del conflitto russo-ucraino con le inevitabili ricadute sull’economia locale. Ci siamo impegnati attivamente per ascoltare i nostri clienti ed essergli sempre più vicini, bloccando i prezzi di centinaia di prodotti di uso quotidiano e garantendo prezzi bassi tutti i giorni. Continueremo anche nel 2024 a lavorare in questa direzione per rappresentare sempre più un punto di riferimento affidabile non solo per una spesa conveniente, ma anche dal punto di vista occupazionale e di sviluppo del territorio”.

L'attenzione per i consumatori

La convenienza è da sempre tra gli asset di Aldi che focalizza la sua offerta su prodotti al minor prezzo possibile e per l'85% made in Italy. Per assicurare la qualità degli articoli, l'insegna li sottopone a tre fasi che prevedono circa 11.000 controlli, più di 3.500 analisi di laboratorio e oltre 6.000 verifiche organolettiche. La metodologia di valutazione internazionale è caratterizzata da standard di sicurezza alimentare certificati e dal coinvolgimento diretto dei fornitori e di un team interno dedicato di 11 collaboratori. In questo ambito, tra i riconoscimenti ottenuti anche la vittoria del Brands Award per la categoria New entry 2023 e gli European Private Label Awards con una doppietta per le categorie Ambient grocery e Taste Excellence Award.

In termini di tecnologia e servizi al cliente, Aldi ha attuato soluzioni di digitalizzazione dei servizi, tra cui in particolare il lancio del Volantino WhatsApp, un servizio gratuito per tenere i clienti sempre aggiornati sulle ultime offerte, promozioni e novità in punto di vendita, le etichette digitali per ridurre gli errori e lo spreco di carta, ottimizzando al contempo il lavoro degli addetti vendita, nonché l’introduzione da quest’anno di casse veloci e automatiche in 50 negozi per velocizzare ancora di più la spesa dei clienti.

L'organico

Nel 2023, il team di lavoro del gruppo in Italia ha raggiunto quota 3.105 collaboratori (+6% sul 2022). Si tratta di persone con un'età media di 34 anni (il 55% degli occupati è under 35), ai quali sono state fornite oltre 6.141 ore di formazione (+4% rispetto al 2022). In favore delle donne, l'insegna ha sottoscritto la Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro promossa da Fondazione Sodalitas, ma anche i Women's Empowerment Principles (WEPs), un’iniziativa congiunta di UN Women e UN Global Compact per promuovere e supportare le donne e l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro, nel mercato e nella comunità. Ad oggi, l’occupazione femminile in azienda è del 65%.

Il sostegno alle comunità locali

Nell'ambito della corporate responsibility, Aldi ha confermato il supporto alla Fondazione Banco Alimentare Onlus a sostegno della 26ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ha supportato la ricerca scientifica attraverso la partnership con Fondazione Airc a sostegno delle campagne Arance Rosse per la Ricerca e Nastro Rosa Airc, donando oltre 218.000 euro dal 2018. Inoltre, ha promosso corretti stili di vita tra le nuove generazioni e favorito scelte responsabili in materia di salute, collaborando per esempio con Fondazione Umberto Veronesi per il progetto educativo Io Vivo Sano, che ha visto il coinvolgimento di 1.700 studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

L'impegno green

Non ultima la sostenibilità. In questo settore, Aldi ha lavorato all’efficienza energetica dei propri punti di vendita raggiungendo milestone significative: rispetto al 2018, i consumi energetici si sono ridotti del 7% e sono stati prodotti oltre 15,5 milioni di kWh di energia da fonte solare fotovoltaica, con una riduzione di 8.254 tonnellate di anidride carbonica nell’ambiente. Il tutto coadiuvato dall'installazione di 104 impianti fotovoltaici che ha permesso, nel 2023, di produrre 4,4 milioni di kWh di energia green e di diminuire le emissioni di CO2 di 2.307 tonnellate.

Gli obiettivi per il futuro sono chiari: la Vision 2030 Aldi intende coinvolgere i suoi fornitori strategici per ridurre del 26%, entro il 2025, le emissioni di gas serra (rispetto al 2016) dovute alle attività operative quotidiane.