Alibaba punta al mercato occidentale con il fast fashion di AllyLikes

Il debutto di Alibaba con una propria piattaforma di fast fashion low cost mira a conquistare i consumatori occidentali. AllyLikes propone listini a prezzi bassi e ha già conquistato in pochi mesi importanti target di clienti. Negli Usa, come sottolinea Fashion Magazine, ha superato Amazon come migliore app di shopping negli App store.

La piattaforma propone 500 referenze ogni settimana che comprendono articoli di abbigliamento e accessori con prezzi a partire da 5,99 dollari, disponibili anche in Paesi europei come Francia e Italia con invio senza costi aggiuntivi sopra i 19 euro. Negli Stati Uniti, invece, la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 49 dollari.

L'operazione pone AllyLikes come diretta competitor della piattaforma Shein, nata 13 anni fa e che oggi registra numeri record con 10 miliardi di dollari di ricavi.

L'interesse di Alibaba per l'occidente era già stato confermato dal debutto di AlìExpress, che di fatto segnava l'ingresso nel retail fisico del colosso eCommerce con un primo punto di vendita realizzato a Madrid, come raccontato in questo articolo. La sfida alle piattaforme già operative in Occidente oggi, invece, si gioca nel mondo virtuale a suon di click.