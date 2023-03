All'Antico Vinaio, catena specializzata nella schiacciata toscana, ha aperto a Bergamo il suo 17° store, ma il 1° in joint venture con Gruppo Percassi

All'Antico Vinaio ha già all'attivo 14 di locali in Italia, due dei quali a Milano (via Lupetta, vicino a Piazza Duomo e Stazione Centrale), ma quello aperto oggi a Bergamo, in via Tiraboschi 73 (aperto da lunedì a domenica, 10-22) è il primo aperto con Antonio Percassi, attraverso la società AV Retail, inaugura la joint venture paritetica siglata a dicembre 2022 tra Percassi e il brand toscano.

All’Antico Vinaio è un format (specializzato nella schiacciata toscana) intermedio tra casual dining e street food, creata dall'imprenditore fiorentino Tommaso Mazzanti. Ad oggi All’Antico Vinaio impiega 200 dipendenti. Il nuovo store di Bergamo creerà dieci nuovi posti di lavoro.

Il locale si sviluppa su 150 mq e lavora sia sull'asporto sia nel servizio al tavolo (30 posti a sedere) organizzato in sgabelli e panche, per una pausa in compagnia.

Salumi tipici toscani, vini regionali e cibi locali rappresentano il filo conduttore del menù: la Toscana arriva a Bergamo. Gli appassionati hanno l'imbarazzo della scelta: 26 schiacciate diverse, dalle classiche, alle limited edition o vegetariane e per i palati più esigenti c'è anche la possibilità di comporre la propria schiacciata con ingredienti personalizzati.

“Siamo orgogliosi di inaugurare a Bergamo il primo Antico Vinaio nella città natale del Gruppo Percassi, grazie alla joint venture siglata lo scorso dicembre con il brand toscano -commenta Matteo Morandi, ceo di Percassi Retail e AD di AV Retail-. Tenacia, perseveranza e ambizione hanno spinto Tommaso Mazzanti a trasformare i primi negozi in una catena internazionale in continua e rapida espansione. Insieme promuoveremo le eccellenze gastronomiche del marchio in Italia e in Europa, mettendo a fattor comune il know-how imprenditoriale di Percassi e l’enorme potenziale di All’Antico Vinaio”.