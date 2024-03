Allo stadio con Adhoc: il concorso di Multicedi (VéGé)

Nuova iniziativa per l'insegna Adhoc di Multicedi. Parte il concorso dedicato al mondo dello sport e del calcio nei cash and carry della rete

Nuova iniziativa del Gruppo Multicedi (VéGé) che nei cash and carry a insegna Adhoc ha attivato il concorso Allo stadio con Adhoc, coinvolgendo il mondo dello sport e in particolare del calcio. Negli store dell'insegna, attiva in Campania, con quattro punti di vendita, in Molise e in Puglia con un punto di vendita per regione, saranno disponibili gadget ufficiali della Ssc Napoli e della Ssc Bari e di vincere i biglietti di ingresso allo stadio Diego Armando Maradona e San Nicola. L'operazione sarà attiva fino al 31 marzo e in questo arco di tempo i clienti che effettueranno una spesa di importo uguale o superiore ad euro 200 euro, iva esclusa, in uno degli store della rete potranno partecipare al concorso a premi.

La promozione

Il concorso sarà supportato da una campagna di comunicazione omnicanale che vedrà

coinvolti tutti touchpoint dell’insegna Adhoc: online sul web e social media ed offline con

esposizione di materiali in punto vendita e spot radio in-store. Inoltre, è prevista

un’ulteriore campagna radio sulle emittenti del circuito Kiss Kiss e Radio Marte ed

un messaggio promozionale in TV che avrà come testimonial Claudia Mercurio, conduttrice della trasmissione sportiva Il bello del calcio in onda sulle emittenti locali campane.