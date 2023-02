Allo stand Epta di Euroshop 2023 la ricerca diventa soluzione

A Euroshop 2023 lo stand di Epta occupa buona parte della Hall 15, l'area dedicata alla refrigerazione e alla gestione energetica. Dopo l'edizione 2020, l'ultima di questa fiera, le novità sono tante grazie ai consistenti investimenti in innovazione (53 milioni di euro) e al lavoro dell'Innovation Center dell'azienda.

Una visione lungimirante portata avanti da Marco Nocivelli e illustrata dal Chief Marketing Officer di Epta William Pagani.

Innovazione allo stand Epta a Euroshop 2023

In dettaglio, ecco le priorità sulle quali Epta ha lavorato in questi anni.

I primi modelli di frigoriferi in Classe A

Nadir William, Epta Product Manager, ha spiegato come la crescente richiesta di controllare i consumi energetici accanto al desiderio di produrre in maniera sostenibile hanno portato Epta a proporre frigoriferi in Classe A e a migliorare la classe energetica anche dei modelli proposti in precedenza in classi meno efficienti. Un cambio di paradigma che ormai coinvolge tutta l'industria, almeno europea.

I concept che esplorano nuovi mondi

In collaborazione con l'Università, Epta sta lavorando anche su nuovi concept retail che uniscono la refrigerazione a servizi di vendita. Ne parliamo con Giorgio De Ponti, Epta Product Strategy Manager.

La linea premium Eurocryor

Marika Emanueli, Epta Product Manager, illustra la flessibilità dei banchi Eurocryor, grazie a una tecnologia di controllo che ne permette la gestione mirata in base alle specifiche necessità dei prodotti in esposizione: un lavoro fatto in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Connessi e smart

Michele Vitali, Epta Commercial Services Director, ha illustrato il servizio di assistenza Epta, con una logica modulare e i nuovi digital services, switch on e line on. I servizi portano ai clienti informazioni aggiuntive sui banchi, prima non disponibili, per migliorarne la gestione e l'efficienza. Uno dei servizi per esempio è la geolocalizzazione per i banchi plug-in.