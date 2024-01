Altasfera Italia: una nuova società per potenziare il cash and carry

Per sviluppare la rete di cash and carry nasce Altasfera Italia che vede, fianco a fianco, le società Ergon, Maiora e Centro Cash (Abbi)

Ergon e Maiora, già uniti in joint venture per lo sviluppo dell'insegna Ard Discount in area 4, come raccontato in questo articolo, proseguono il loro percorso fianco a fianco dando vita a un'ulteriore collaborazione, stavolta indirizzata all'espansione del cash and carry.

Nasce così Altasfera Italia che, oltre alle due società, conta anche l'ingresso e la presenza di Centro Cash, società del gruppo Abbi attiva in Sardegna. L'obiettivo comune è di arricchire e implementare il progetto di espansione di Altasfera che, con la nuova compagine sociale, conterà 21 cash and carry in Sardegna, nel Centro Sud Italia e con una presenza nelle province di Modena e Ferrara dove opera il partner Market Ingross srl.

Le dichiarazioni

"Questo ambizioso progetto è fortemente voluto da aziende protago-niste sul territorio in cui operano, che convergono verso obiettivi e visioni comuni" spiega Pippo Cannillo, presidente di Altasfera Italia.

"Riteniamo che la condivisione di un progetto di questa portata sia per noi una grande opportunità di crescita aziendale e relazionale" aggiunge Giorgio Annis, amministratore delegato di Centro Cash.

I progetti di sviluppo

Tra gli obiettivi principali di Altasfera Italia, come sottolineato dal gruppo, c'è quello di "creare un format identificativo comune caratterizzato non solo da un marchio ed un’insegna, ma che possa diventare un vero e proprio modello di cash and carry italiano, proposto da aziende caratterizzate da un forte radicamento al territorio che siano in grado di rispondere in modo agile e tempestivo alle esigenze di clienti e partner con un’offerta completa e competitiva e con un’alta componente di servizio".

Per questo motivo, è stato messo a punto un modello di attività deciso e sviluppato in modo sinergico non soltanto dal team di sede ma anche da quello delle tre aziende socie. Insieme, quindi, si svilupperà un processo graduale di convergenza che non riguarderà

solamente le attività commerciali e di marketing, ma coinvolgerà anche altre attività che spazieranno dalla formazione alla progettazione, dall'IT al controllo di gestione.

Per poter rispondere a tutte le esigenze che la neonata società necessiterà, saranno realizzate nuove strutture nelle aree già coperte o contigue. L'auspicio è che a questo progetto possano essere coinvolti nuovi player con caratteristiche coerenti al modello Altasfera per i territori non ancora presidiati.