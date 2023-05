Maiora Despar Centro-Sud: ricavi (in crescita) e piani di sviluppo

I ricavi in crescita (+7,2%) segnano un buon 2022. Per i prossimi anni Maiora Despar Centro-Sud programma un'importante espansione

Il bilancio del 2022 attesta per Maiora Despar Centro-Sud un giro di affari alle casse pari a 987 milioni e una crescita dei ricavi che si attesta sul +7,2% rispetto all’anno precedente. "L’anno che ci siamo lasciati alle spalle -spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora- non è stato particolarmente clemente ma siamo andati avanti seguendo i nostri piani, senza alcun tentennamento. Noi imprenditori abbiamo l’obbligo di continuare ad investire e pensare al futuro. Maiora ha un ruolo importante nel territorio e oltre agli investimenti in sostenibilità, ha portato avanti una politica di contenimento dei prezzi in tutta la rete per difendere il potere d’acquisto della nostra comunità. La nostra attenzione è rivolta tanto ai clienti quanto alla nostra popolazione aziendale, come attestato anche dall’ottenimento della certificazione Equal Salary e dai diversi progetti in cantiere".

Il consolidamento della rete

Per consolidare la rete, il gruppo ha investito lo scorso anno circa 20 milioni, aumentando la somma programmata. Ad oggi la società opera in Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Abruzzo e Lazio con oltre 500 punti di vendita (diretti e indiretti) e 7 Cash & Carry.

Il piano di espansione

il programma quinquennale di Maiora prevede importanti investimenti. Sarà infatti superato considerevolmente lo stanziamento di 70 milioni previsti al 2025 per lo sviluppo della rete Despar al Centro-Sud.

Nel 2023 è programmata l’apertura di 40 store (tra gestione diretta e indiretta) e la ristrutturazione di 32 punti di vendita (diretti e indiretti). Il piano di crescita riguarderà anche il canale Cash & Carry che, nel mese di giugno, vedrà salire a 8 i negozi Altasfera nel Mezzogiorno con l’apertura a Reggio Calabria (a cui si aggiungono gli store di Corato, Molfetta, Manfredonia, Laterza, Crotone, Monopoli e Lecce), potenziando così il presidio in Calabria. Il piano di sviluppo 2023 prevederà anche la nascita di un nuovo Centro di Distribuzione in Campania che sarà attivo nel secondo semestre dell’anno.

In seguito alla joint venture con Ergon, partita nello scorso gennaio da cui è nata ARDita, si prevede un'espansione dell'insegna Ard Discount. Nel 2023 sono previste dieci aperture.