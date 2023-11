La content creator Martina Strazzer debutta a Rinascente Milano con il primo temporary store dedicato a Amabile Jewels, il brand nato nel 2020 su TikTok

Per tutto il mese di dicembre, nell'ambito del progetto Jewel Market, un progetto che unisce i più importanti brand del settore, approda a Rinascente Milano Amabile Jewels, marchio di gioielli fondato e disegnato da Martina Strazzer, content creator da 1,5M su TikTok.

Il temporary store si trova al quinto piano del department store milanese di piazza Duomo e resterà attivo fino all’8 gennaio 2024 con una selezione dei modelli più iconici e più amati, tra questi Charmi Blu, Lovli Luce e la Collezione Evermore.

“Sono estremamente felice di annunciare l'apertura del primo punto di vendita fisico Amabile. Dopo anni di vendite esclusivamente online, questo segna un momento significativo nella nostra storia. Finalmente, i nostri clienti potranno vivere l'esperienza Amabile di persona, toccare i nostri prodotti e condividere con noi questo nuovo capitolo emozionante -spiega Martina Strazzer-. Sono anche molto felice di poter lanciare dal mio primo pop-up una collezione legata ad un tema di grande attualità a me molto caro, quello dell’amore dannoso. Un modo per sensibilizzare sul tema in occasione delle Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”.

1 di 3

Il brand nato sui social network

Utilizzando l'ormai noto linguaggio dei social, il brand è nato e cresciuto creando un coinvolgimento del consumatore attraverso l'emotional marketing. Si tratta di un marchio emergente di gioielli fondato nel 2020 da Martina Strazzer, appena ventenne con un'offerta di gioielli in argento 925 e placcati oro. La tiktoker si avvale di un team formato da giovani donne tutte under 30 per promuovere la presenza di donne nel mondo dell’imprenditoria.

Nel 2022 Amabile ha fatturato 4 milioni di euro con una previsione di 10 milioni per il 2023.